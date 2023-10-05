'Hakkâri’de Bir Mevsim' restore edilen kopyasıyla Sinematek'te

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, geçen yıl hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral’ın "Hakkâri’de Bir Mevsim" filmini restore etti. Restorasyonun büyük bölümü filmin 35mm negatiflerinin taranmasıyla yapıldı.

Yarın (6 Ekim) filmin oyuncuları Genco Erkal ve Şerif Sezer’in katılımıyla gerçekleşecek galanın ardından film, Sinematek’in 24 Ekim-21 Ocak döneminde Erden Kıral Toplu Gösterimi kapsamında üç gösterimde seyirciyle buluşacak.

Gösterim tarihleri: 05.11.2023 Pazar 18.30 / 07.12.2023 Perşembe 20.00 / 30.12.2023 Cumartesi 14.00.

Kıral'ın 1982'de çektiği filmin senaryosu Ferit Edgü'nün aynı adlı romanına dayanıyor. Ferit Edgü’nün 1964’te er-öğretmen olarak görev aldığı Hakkâri’nin Pirkanis köyündeki deneyimini düşsel bir kurguyla anlattığı romanı 1977'de basıldı. Romanı senaryolaştıran ise Onat Kutlar. Filmde, sürgün olarak Hakkari'ye giden bir öğretmenin (Erkal), orada güçlükler içinde geçirdiği bir kış mevsimi anlatılır.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Genco Erkal, Erkan Yücel, Şerif Sezer, Rana Cabbar, Erol Demiröz, Macit Koper, Zeynep Irgat, Berrin Koper yer alıyor.

Film, doğunun yoksulluğunu, devletin zafiyetini gösterdiği gerekçesiyle uzun yıllar yasaklı kaldı. Türkiye’de ancak 1987’de gösterime girebilen film 1983’te Berlin Uluslararası Film Festivali’nde dört ödül kazandı. Müziği Timur Selçuk’a ait filmin şiirsel görüntüleri Kenan Ormanlar’a aittir.

Erden Kıral kimdir?

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümü mezunudur. Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve Güney dergilerinde sinema yazıları yazdı ve editörlük yaptı. Vatan gazetesinde ve 7. Sanat dergisinde "3. Dünya Sineması" ile ilgili araştırmaları yer aldı.

1984 yılından ölümüne kadar Berlin Akademie der Künste üyesiydi. Bu kuruluşun Sinema bölümünün kurucuları arasında yer aldı. "Yolda" filmi 2005 yılında Harvard Üniversitesi Sinematek'ine kabul edildi.

10 Nisan 1942'de Gölcük'te dünyaya geldi. 1968 yılında yazar Tezer Özlü ile evlendi ve Deniz adında bir kızları oldu. Özlü ve Kıral çifti 1981 yılında ayrıldı.

Erden Kıral filmleri: "Kumcu Ali Yaşar" (1968), "Kanal" (1978), "Bereketli Topraklar Üzerinde" (1979), "Hakkâri'de Bir Mevsim" (1982), "Ayna" (1984), "Dilan" (1987), "Av Zamanı" (1988), "Mavi Sürgün" (1993), "Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey" (1995), "Ay Hikâyeleri" (1996), "Avcı" (1997), "Baba" (2000), "Baba Evi" (2001), "Babam ve Biz" (2002), "Canım Kocacığım" (2002), "Yolda" (2005), "Vicdan" (2008), "Haliç" (2010), "Kuş" (Yük) (2012), "Gece" (2014).

(AÖ)