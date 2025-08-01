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YAŞAM
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2025 13:15
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2025 13:20
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Hakkâri’de bir köpek, birlikte yaşadığı kişinin mezarı başında bekliyor

“Bu köpeği ağabeyim büyüttü, besledi. Onun vefatından sonra köpek mezarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık 10 gündür bu köpek ağabeyimin mezarı başında.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hakkâri’de bir köpek, birlikte yaşadığı kişinin mezarı başında bekliyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, 10 gün önce hayatını kaybeden Muğdat Esener’in birlikte yaşadığı köpek, defin işleminin ardından mezarın başından ayrılmadı.

Van’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Esener’in sokakta bulduğu köpek, yaklaşık dört yıldır onunla yaşıyordu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Esener’in kardeşi Enes Esener, şöyle dedi:

“Ağabeyim üniversiteden bu yıl mezun olmuştu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bu köpeği ağabeyim büyüttü, besledi. Onun vefatından sonra bu köpek mezarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık 10 gündür bu köpek ağabeyimin mezarı başında. 

“Bu köpek artık bize ağabeyimin emanetidir. Ağabeyim nasıl büyütüp beslediyse biz de bakacağız, büyüteceğiz. Çok sadık ve vefalı bir köpek. Ağabeyim çok merhametliydi, hayvanları çok severdi. Bu köpeğe de çok iyi baktı. Sokakta kalmasına gönlü izin vermedi. Yıllardır onu evimizin önünde besledi. Şimdi de mezarı başından ayrılmıyor.”

İzleme önerisi

Hachi: A Dog's Story” (2009), Japonya’da 1920’lerde yaşanmış gerçek bir olaya dayanan Hachikō adlı Akita cinsi bir köpeğin hikâyesini anlatan film.

Profesör Parker Wilson (Richard Gere), tren istasyonunda terk edilmiş bir köpek yavrusu bulur ve onu yanına alır. Hachiko adını verdiği köpek, zamanla profesöre derin bir sadakât geliştirir. Hachiko, her gün, profesörün trenle işe gidiş ve dönüş saatlerinde istasyonda onu beklemeye başlar.

Bu rutin, Wilson’ın ani ölümünden sonra da devam eder. Hachiko, tam 9 yıl boyunca her gün aynı saatte istasyona gelir ve profesörün dönmesini bekler.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hachiko köpekler Muğdat Esener
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