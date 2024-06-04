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Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 00:05
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 01:02
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CEMAATİN TÜKENMEYEN MİRASI

Hakkari'ye "kayyım"ın gerekçesi "firari" savcıdan

Hakkari'deki kayyım atamasının "hukukî" dayanağının, Gezi, Kobanê ve KCK davalarında da olduğu gibi cemaat savcılarının "kumpas" mirasından edinildiği anlaşıldı. İçişleri Bakanlığı Hakkari'ye kayyım atamak için iddianamesine dayandığı savcıyı "terör suçlusu" olarak arıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hakkari'ye "kayyım"ın gerekçesi "firari" savcıdan
Hakkari'de kayyım atamasına karşı süren protestolar/Gazete Sağlam

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hakkari Belediye Eş Başkanlığına seçilen Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp yerine Vali Ali Çelik'in kayyım atanmasına gerekçe gösterilen davanın da "Kobanê Davası" ve "Gezi Davası" gibi bir cemaat mirası olduğu ortaya çıktı. 

T24'ün haberine göre, Akış’ın görevden alınmasının dayandırıldığı 2014'ten kalma davanın savcısı D. Y., İçişleri Bakanlığının “terörden arananlar” listesinde “FETÖ firarisi" olarak yer alıyor. Haberde D. Y.'nin 15 Temmuz sonrası "temizlik"te birçok hâkim ve savcıya karşı açılan "yasadışı dinlemeler, usulsüz tahliyeler, askeri casusluk, Oda TV davası" gibi davalardaki rolleri olduğu gerekçesiyle ilk davada yargılandığı belirtildi.

İöişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada D. Y.'nin iddianamesiyle açılan davada Akış'a atılı suçları görevden almaya gerekçe göstermişti. 

T24'ün "ulaştığı bilgilere" göre, Akış’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi aleyhine açılan davanın iddianamesi “KCK operasyonları” denilen hukuk dışı soruşturmalar kapsamında hazırlanmıştı. 

AKP-Cemaat dayanışmasının sürmekte olduğu dönemde İstanbul’da görev yapan savcı D.Y. halen 15 Temmuz sonrası "FETÖ davası" olarak anılan soruşturmalar kapsamında 2023'ten bu yana İçişleri Bakanlığının "gri liste"sinde aranan 30 eski hâkim ve savcı arasında. 

T24'ün haberine göre aynı savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesiyle İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 2017’de başlayan davada, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV, Futbolda Şike gibi davalar kapsamında görev alan 25 hâkim ve savcıyla birlikte "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanıyor. 

(AEK)

kayyım ataması Hakkari Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış
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/haber/sanchez-amor-dan-kayyim-aciklamasi-demokratik-ilkelere-apacik-bir-saldiri-296114
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Bugün 09:31
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