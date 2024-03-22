Hakkari ve Sivas'ta okullar tatil

Hakkari Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden [kar ve yağmur yağışı] dolayısıyla, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 22 Mart 2024 Cuma günü [...] yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren Kreş, Anaokulu, İlk ve Orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara veril[diği]" duyuruldu.

Açıklamaya göre, "kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak."

Sivas, Akıncılar'da da tatil...

Sivas’ta da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akıncılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

Akıncılar Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden "22 Mart 2024 Cuma (Bugün) günü ilk, orta ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara veril[diğini] açıkladı.

Her yerde kar

Perşembe gecesinden başlayarak D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Sıvas'ın Suşehri ilçesinde, Bingöl Karlıova'da, Kastamonu'da, Ankara'da, Ağrı'da, Çorum'da yoğun kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Bununla birlikte Cuma günü için başkaca okul tatili bildirimi duyurulmadı.

Uzmana göre "Kar yağışı yetersiz, su kıtlığı kapıda"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, yayın mecralarında kar haberleri abartılı başlıklarla verilirken "Türkiye'nin neredeyse dörtte üçünde kar yağışı[nın] ya yetersiz oldu[ğunu] ya da hiç kar al[ınmadığını]" söyledi.

Prof. Demir, bu sonucun "hem kaynaklar, yani yeraltı açısından hem de önümüzdeki süreçte tarımsal üretim ve tarımsal verimlilik açısından ciddi anlamda endişelendiren bir durum oluşturdu[ğunu]" söyledi.

"Yeraltı suyunun besleme ana kaynağı[nın], kar yağışı" olduğunu vurgulayan Demir "Dünyada her gün 6 bin insanın su ve suya bağlı krizlerden öldüğü bir süreçte [...] Suya yeterince ulaşamayan insan sayısı[nın] dünyada 2,4 milyarın üzerinde" olduğuna dikkat çekti ve "Dünyanın önümüzdeki 20-30 yıllık süreçte yüzde 40'ından fazlasının su kriziyle karşı karşıya kalacağı" konusunda uyardı.

Demir, Türkjiye'nin "su fakirliği çeken ülkeler arasına girme noktasına hızla yol al[dığını]" belirterek "Susuzluk kaderimiz ve geleceğimiz olmamalıdır." dedi ve Dünya Su Günü vesilesiyle de "sorumluları duyarlılığa ve herkesi göreve davet [etti.]"

(AEK)