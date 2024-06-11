Hakkâri köylerinde "Demokrasi Yürüyüşü"nün birinci günü

Hakkâri'de (Colemêrg) Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak cezaevine konması sonrasında 13 Haziran’da “Belediyeler halkındır gaspa izin vermeyeceğiz” şiarıyla düzenlenecek miting öncesi üç gün sürmesi planlanan Demokrasi yürüyüşü”nün birinci günü tamamlandı.

MA'nın haberine göre, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Tevgera Jinên Azad (Özgür Kadın Hareketi -TJA), DEM Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı, DEM Parti bileşenleri ve Sivil Toplum Örgütleri’nin (STÖ) ortaklığıyla başlatılan yürüyüşe katılanlar, “Kayyıma geçit yok!” (“Em rê nadin Qeyûman”) yazılı önlüklerle köyleri dolaştı.

Sabah saatlerinde Şemdinli'den (Şemzînan) halkın desteğiyle yola çıkan yürüyüşçüler, önce ilçeye bağlı Altınsu (Şapatan) köyüne geçti. Kendilerini karşılayan köylülerle sohbet eden yürüyüşçüler adına konuşan DEM Parti Milletvekili Serhat Eren, "irade gaspına karşı demokrasi yürüyüşü" başlattıklarını söyledi.

Eren "Halkımız da iradesine sahip çıkarak büyük bir destek sunuyor. 13 Haziran’da yapacağımız mitinge tüm halkımızı bekliyoruz” dedi. Köylüler, gaspa karşı Hakkâri (Colemêrg) halkının yanında olacaklarını belirtti.

Altınsu (Şapatan) Köyünden “Colemêrg ya me ye” (Hakkâri bizimdir) sloganlarıyla yürüyüşe devam ederek Kaymakam Çeşmesi’nde Haruna Geçidi’ne yönelen topluluğa doğrunlere en köylüler de “Jin, jiyan, azadî”, “Kayyım defol, belediyeler bizimdir” sloganlarıyla destek verdi.

Yürüyüşçüler buradan ilçeye bağlı Bîrahorê köyüne ardından Akkavak (Sipîndarok) köyüne geçerek halkla sohbet ettkten sonra Çemê Mîra köyünde Şemdinli buluşmalarını tamamladı.

Yüksekova'da

Ardından kalabalık bir konvoyla Yüksekova'nın (Gever) Serdeşt köyüne varan yürüyüşçüler, köy halkını miting konusunda bilgilendirdi. Yürüyüşçülere hitap eden bir köylü, "Er ya da geç zulüm eden cezasını bulur. Kayyım atanmasını düşmanlar bile birbirine yapmaz. Bu durum bizi gerçekten çok üzüyor. Biz elimizden geleni yapacağız." dedi

Köylü, "Bizim köylülere yıllarca korucu yapılmak için türlü işkenceler yapıldı. Biz korucu olmadık. Biz hiç bir zaman geri adım atmadık atmayacağız. Bunların kayyım politikalarına da teslim olmayacağız” dedi. Köylüler "vicdanı olanın mitinge katılması" dileğini dile getirdi.

Pagê köyünde

Yürüyüş sırasında Ahırlar (Pagê) köyünde bir düğüne konuk olan topluluğu çok sayıda kişi karşıladı. Halkla birlikte halaya duran yürüyüşçüler adına köye seslenen DEM Parti Milletvekili Öznur Bartın, “13 Haziran’da Colemêrg halkının iradesine karşı kayyım atandı. Bu zulmü kabul etmeyenler olarak Colemêrg’e yürüyoruz." dedi. "Halkımızla birlikte bu yürüyüşümüz devam edecek. Halkımızın iradesine yönelik gasp bitinceye kadar bu yürüyüşümüz durmayacak.”

Konuşmaların ardından yola koyulan yürüyüşçüler son olarak Beşbulak (Darê) köyüne geçerek burada da halk buluşması gerçekleştirdi.

Oluç: "Devlet ‘Kürdün seçtiğini

kabul etmiyorum’ diyor"

Burada konuşan DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, “İktidar bir kez daha kayyım atamak istiyor. İstiyorlar ki onlar iktidarda olduğu müddetçe burada sizin seçtikleriniz değil onların belirledikleri yönetsin. Dürüst değiller. Aynı şey Kepez’de yaşandı ama orada meclis kendi başkan vekilini seçti. Burada öyle yaptırmıyorlar. Devlet ‘Kürdün seçtiğini kabul etmiyorum’ diye bakıyor. Bu mücadele iradeye sahip çıkma, özgürlük ve demokrasi mücadelesidir. Bu nedenle irademizin gasp edilmesine karşı çıkmak için 13 Haziran’da yapacağımız mitinge tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

“Demokrasi Yürüyüşü”nün ilk günü slogan ve alkışlarla sona erdi.

Salı günü

“Demokrasi Yürüyüşü” Salı günü Yüksekova'da ilçesinde saat 11.00’da yapılacak açıklama ve yürüyüşle devam edecek. Yüksekova köylerini ziyaret edecek olan yürüyüşçüler, ardından Çukurca (Çelê) ilçesine geçecek.

(AEK)