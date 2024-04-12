Hakkâri'de yağışlar nedeniyle bazı evler su altında kaldı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Kurubaş, Dilekli, Güngör, Cumhuriyet Mahalleleriyle Doğanlı ve Kadıköy köylerinde bazı evleri su bastı.

Yurttaşların evlerine girip çıkmakta zorlandığı ilçede, bazı işyerlerini ve tarım arazilerini de su bastı. İlçedeki bazı yollarda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Ekiplerin çalışması

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yollarda biriken toprak yığını ve kaya parçalarını temizledi.

İlçe sakinlerinden Mehmet Aslan, “Yağışlar nedeniyle evler su altında kaldı. Bazı noktalarda evlere giremiyoruz. Evlerini tahliye edenler bile oldu. Yağışların birkaç gün daha süreceği belirtiliyor," dedi. (TY)