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Yayın Tarihi: 12 Nisan 2024 13:17
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2024 13:17
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Hakkâri'de yağışlar nedeniyle bazı evler su altında kaldı

Tarım arazilerinin de su altında kaldığı kentte, bazı yollarda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hakkâri'de yağışlar nedeniyle bazı evler su altında kaldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Kurubaş, Dilekli, Güngör, Cumhuriyet Mahalleleriyle Doğanlı ve Kadıköy köylerinde bazı evleri su bastı.

Yurttaşların evlerine girip çıkmakta zorlandığı ilçede, bazı işyerlerini ve tarım arazilerini de su bastı. İlçedeki bazı yollarda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Ekiplerin çalışması

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yollarda biriken toprak yığını ve kaya parçalarını temizledi.

İlçe sakinlerinden Mehmet Aslan, “Yağışlar nedeniyle evler su altında kaldı. Bazı noktalarda evlere giremiyoruz. Evlerini tahliye edenler bile oldu. Yağışların birkaç gün daha süreceği belirtiliyor," dedi. (TY)

Hakkari yüksekova sel baskınları heyelan
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