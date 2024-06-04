ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 15:10
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 18:19
2 dk Okuma

Hakkari'de kayyım yürüyüşüne gazlı saldırı

Hakkari'deki kayyım protestosuna polis, vekillerin de olduğu gruba gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. En az iki kişi göz altına alındı, iki gazeteci de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hakkari'de kayyım yürüyüşüne gazlı saldırı
*Fotoğraf: MA

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınıp, yerine kayyım atanması Hakkari'de protesto ediliyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve belediye eşbaşkanları, Emek ve Özgür İttifakı bileşenleri, CHP heyeti ile STK temsilcilerinin katıldığı yürüyüş başladı.

Hatimoğulları ve beraberindekiler ardından oturma eyleminin yapıldığı Bulvar Caddesi’ne geldi. Kitle buradan, "Sıddık Başkan onurumuzdur", "Hırsız kayyım istemiyoruz", "Hakkari uyuma iradene sahip çık" sloganlarıyla DEM Parti Hakkari İl Örgütü binasına yürüdü.

Yürüyüşü engelleyen polis, kitleye gaz bombalarıyla müdahale etti ve kitleyi ablukaya aldı. 

Polis ablukası içinde konuşan Tülay Hatimoğulları ise "Bizler İsrail'in faşizminin buradaki temsiliyetine karşı sırtımızı onlara dönüyoruz. İsrail’in Filistin'i işgal ettiği dönemde, Ebu Hanzala adlı çocuğu herkes tanır ve bilir. Hanzala onları protesto etmek için yüzünü güneşe dönmüştür. Biz de burada sırtımızı İsrail’in zulmüne ve buradaki temsilyetine karşı yüzümüzü güneşe çeviriyoruz” dedi. 

Kitle yürüyüşe devam etmek isteyince polis, milletvekillerinin de içinde olduğu gruba gaz ve tazyikli suyla müdahaleye başladı.

Saldırı sırasında polis, çok sayıda kişiyi işkence yaparak gözaltına aldı.

Müdahale sırasında tazyikli sudan etkilenen iki gazeteci de fenalaştı. Her iki gazeteci de hastaneye kaldırıldı.

Saldırıya tepki gösteren Hatimoğulları, "Bize saldırı emrini veren Saray şunu çok iyi anlamalıdır faşizme karşı halk kazanacak. Faşizm yenilecek, onlar yenilecekler. Hakkari halkı baskılara rağmen yine sokakları terk etmedi, terk etmeyecek" dedi.

Yürüyüş müdahaleye rağmen devam ediyor.

(RT)

Hakkari kayyım
ilgili haberler
Davutoğlu’ndan kayyım tepkisi
5 Haziran 2024
/haber/davutoglundan-kayyim-tepkisi-296193
Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası
5 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediye-baskani-mehmet-siddik-akisa-19-yil-6-ay-hapis-cezasi-296176
İstanbul Barosu'ndan Hakkari açıklaması: Seçme-seçilme hakkına müdahale
5 Haziran 2024
/haber/istanbul-barosu-ndan-hakkari-aciklamasi-secme-secilme-hakkina-mudahale-296167
TİHV: Seçme ve seçilme hakkı bir kez daha ihlal edildi
5 Haziran 2024
/haber/tihv-secme-ve-secilme-hakki-bir-kez-daha-ihlal-edildi-296151
Bakırhan: Geri alıncaya kadar Hakkari’den ayrılmayacağız
4 Haziran 2024
/haber/bakirhan-geri-alincaya-kadar-hakkariden-ayrilmayacagiz-296130
Yerine kayyım atanan Mehmet Akış: Direnenleri selamlıyorum
4 Haziran 2024
/haber/yerine-kayyim-atanan-mehmet-akis-direnenleri-selamliyorum-296112
Hakkari’ye kayyım atanmasının ardından 11 ilde eylem yasağı
4 Haziran 2024
/haber/hakkariye-kayyim-atanmasinin-ardindan-11-ilde-eylem-yasagi-296111
CEMAATİN TÜKENMEYEN MİRASI
Hakkari'ye "kayyım"ın gerekçesi "firari" savcıdan
4 Haziran 2024
/haber/hakkari-ye-kayyim-in-gerekcesi-firari-savcidan-296101
Diyarbakır’dan kayyıma tepki: Ankara duysun, geldikleri gibi gidecekler
3 Haziran 2024
/haber/diyarbakirdan-kayyima-tepki-ankara-duysun-geldikleri-gibi-gidecekler-296094
ilgili haberler
Davutoğlu’ndan kayyım tepkisi
5 Haziran 2024
/haber/davutoglundan-kayyim-tepkisi-296193
Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası
5 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediye-baskani-mehmet-siddik-akisa-19-yil-6-ay-hapis-cezasi-296176
İstanbul Barosu'ndan Hakkari açıklaması: Seçme-seçilme hakkına müdahale
5 Haziran 2024
/haber/istanbul-barosu-ndan-hakkari-aciklamasi-secme-secilme-hakkina-mudahale-296167
TİHV: Seçme ve seçilme hakkı bir kez daha ihlal edildi
5 Haziran 2024
/haber/tihv-secme-ve-secilme-hakki-bir-kez-daha-ihlal-edildi-296151
Bakırhan: Geri alıncaya kadar Hakkari’den ayrılmayacağız
4 Haziran 2024
/haber/bakirhan-geri-alincaya-kadar-hakkariden-ayrilmayacagiz-296130
Yerine kayyım atanan Mehmet Akış: Direnenleri selamlıyorum
4 Haziran 2024
/haber/yerine-kayyim-atanan-mehmet-akis-direnenleri-selamliyorum-296112
Hakkari’ye kayyım atanmasının ardından 11 ilde eylem yasağı
4 Haziran 2024
/haber/hakkariye-kayyim-atanmasinin-ardindan-11-ilde-eylem-yasagi-296111
CEMAATİN TÜKENMEYEN MİRASI
Hakkari'ye "kayyım"ın gerekçesi "firari" savcıdan
4 Haziran 2024
/haber/hakkari-ye-kayyim-in-gerekcesi-firari-savcidan-296101
Diyarbakır’dan kayyıma tepki: Ankara duysun, geldikleri gibi gidecekler
3 Haziran 2024
/haber/diyarbakirdan-kayyima-tepki-ankara-duysun-geldikleri-gibi-gidecekler-296094
Sayfa Başına Git