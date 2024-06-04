Hakkari'de kayyım yürüyüşüne gazlı saldırı

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınıp, yerine kayyım atanması Hakkari'de protesto ediliyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve belediye eşbaşkanları, Emek ve Özgür İttifakı bileşenleri, CHP heyeti ile STK temsilcilerinin katıldığı yürüyüş başladı.

Hatimoğulları ve beraberindekiler ardından oturma eyleminin yapıldığı Bulvar Caddesi’ne geldi. Kitle buradan, "Sıddık Başkan onurumuzdur", "Hırsız kayyım istemiyoruz", "Hakkari uyuma iradene sahip çık" sloganlarıyla DEM Parti Hakkari İl Örgütü binasına yürüdü.

Yürüyüşü engelleyen polis, kitleye gaz bombalarıyla müdahale etti ve kitleyi ablukaya aldı.

Polis ablukası içinde konuşan Tülay Hatimoğulları ise "Bizler İsrail'in faşizminin buradaki temsiliyetine karşı sırtımızı onlara dönüyoruz. İsrail’in Filistin'i işgal ettiği dönemde, Ebu Hanzala adlı çocuğu herkes tanır ve bilir. Hanzala onları protesto etmek için yüzünü güneşe dönmüştür. Biz de burada sırtımızı İsrail’in zulmüne ve buradaki temsilyetine karşı yüzümüzü güneşe çeviriyoruz” dedi.

Kitle yürüyüşe devam etmek isteyince polis, milletvekillerinin de içinde olduğu gruba gaz ve tazyikli suyla müdahaleye başladı.

Saldırı sırasında polis, çok sayıda kişiyi işkence yaparak gözaltına aldı.

Müdahale sırasında tazyikli sudan etkilenen iki gazeteci de fenalaştı. Her iki gazeteci de hastaneye kaldırıldı.

Saldırıya tepki gösteren Hatimoğulları, "Bize saldırı emrini veren Saray şunu çok iyi anlamalıdır faşizme karşı halk kazanacak. Faşizm yenilecek, onlar yenilecekler. Hakkari halkı baskılara rağmen yine sokakları terk etmedi, terk etmeyecek" dedi.

Yürüyüş müdahaleye rağmen devam ediyor.

🔴 Hakkari'deki kayyım protestolarına polis bir kez daha biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaralıların ve gözaltıların olduğu belirtiliyor.



📹 Video: @RusenTakva pic.twitter.com/Y3PGqmy3S2 — bianet (@bianet_org) June 4, 2024

(RT)