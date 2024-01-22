Hakkâri'de kar kalınlığı 7 metreye ulaştı
Köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolu açmak için çaba gösteren karla mücadele ekipleri, kar kalınlığı nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Dağlıca bölgesinde köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolu açmak için çaba gösteriyor.
İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürse de kar kalınlığı, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, iş makineleriyle "kardan tünel" oluşturan ekipler, köy ve mezralara ulaşımı sağlayan yolu kısa sürede açmayı hedefliyor. (TY)