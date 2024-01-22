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Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 13:18
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2024 13:18
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Hakkâri'de kar kalınlığı 7 metreye ulaştı

Köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolu açmak için çaba gösteren karla mücadele ekipleri, kar kalınlığı nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hakkâri'de kar kalınlığı 7 metreye ulaştı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Dağlıca bölgesinde köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolu açmak için çaba gösteriyor.

İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürse de kar kalınlığı, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, iş makineleriyle "kardan tünel" oluşturan ekipler, köy ve mezralara ulaşımı sağlayan yolu kısa sürede açmayı hedefliyor. (TY)

Hakkari yüksekova dağlıca
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