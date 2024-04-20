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Yayın Tarihi: 20 Nisan 2024 12:25
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2024 12:28
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Hakkari'de heyelan nedeniyle koyunlar toprak altında kaldı

Ekipler, dağın yamacından kopan toprak yığınının altında kalan hayvanların çıkarılması için iş makinesi yardımıyla çalışma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hakkari'de heyelan nedeniyle koyunlar toprak altında kaldı
Fotoğraf: AA

Hakkari'de dağın yamacında meydana gelen heyelan nedeniyle küçükbaş hayvanlar toprak altında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan köylüler, olayın yaşandığı bölgede birçok hayvanın toprak altında kaldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, dağın yamacından kopan toprak yığınının altında kalan hayvanların çıkarılması için iş makinesi yardımıyla çalışma başlattı.(AÖ)

küçükbaş hayvanlar
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