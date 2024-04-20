Hakkari'de heyelan nedeniyle koyunlar toprak altında kaldı

Hakkari'de dağın yamacında meydana gelen heyelan nedeniyle küçükbaş hayvanlar toprak altında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan köylüler, olayın yaşandığı bölgede birçok hayvanın toprak altında kaldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, dağın yamacından kopan toprak yığınının altında kalan hayvanların çıkarılması için iş makinesi yardımıyla çalışma başlattı.(AÖ)