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Yayın Tarihi: 21 Eylül 2024 00:56
 ~ Son Güncelleme: 21 Eylül 2024 09:44
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"FUHUŞ ÇETESİ" HABERİNİ YAPMIŞTI

Hakkari'de gazeteci Rabia Önver'in evine polis baskını

TV programına bağlanarak haberiyle ilgili bilgi veren ve Hakkari'de “fuhuş”un bir "özel savaş" yöntemi olarak kullanıldığına ilişkin gözlemlerini açıklayan gazeteci Rabia Önver'in evine programının ardından baskın yapıldı. Evde olmayan Önver yakalanmak üzere aranıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hakkari'de gazeteci Rabia Önver'in evine polis baskını
Hakkarili gazeteci Rabia Önver/ Medya TV

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, sosyal medya hesabından Hakkari'deki uyuşturucu ve "fuhuş çetesi"nin haberini yapan Jin News muhabiri Hakkarili gazeteci Rabia Önver'in evine baskın düzenlendiğini, polisin Önver'in evini saatlerce aradığını duyurdu.

Evine baskın düzenlenmesinden kısa süre önce Önver, Medya TV'de haberinin arka planı ve sürecini anlatmıştı.

Önver'in “Colemêrg’te özel savaş” başlıklı dosya haberi gündem olmuştu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Rabia Önver'in haberine konu olan Ayşegül Akdoğan isimli bir kişinin Hakkari’de 25 kişilik bir çete kurarak kadınları tehdit, şantaj ve zorla uyuşturucuya alıştırma iddiaları hakkında TBMM’ye üç farklı soru önergesi sunmuştu.

DEM Parti Milletvekili Kaya 3 Bakan'a sordu: Ayşegül Akdoğan için hukuki süreç başlatıldı mı?
DEM Parti Milletvekili Kaya 3 Bakan'a sordu: Ayşegül Akdoğan için hukuki süreç başlatıldı mı?
20 Eylül 2024

Baskın sırasında evinde olmayan Rabia Önver hakkında "yakalama" kararı çıkarıldığı öğrenildi.

(AEK)

Haber Yeri
Hakkari
Hakkari fuhuş çetesi gazetecilik kadın gazeteciler
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