Hakkari'de gazeteci Rabia Önver'in evine polis baskını

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, sosyal medya hesabından Hakkari'deki uyuşturucu ve "fuhuş çetesi"nin haberini yapan Jin News muhabiri Hakkarili gazeteci Rabia Önver'in evine baskın düzenlendiğini, polisin Önver'in evini saatlerce aradığını duyurdu.
Evine baskın düzenlenmesinden kısa süre önce Önver, Medya TV'de haberinin arka planı ve sürecini anlatmıştı.
Önver'in “Colemêrg’te özel savaş” başlıklı dosya haberi gündem olmuştu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Rabia Önver'in haberine konu olan Ayşegül Akdoğan isimli bir kişinin Hakkari’de 25 kişilik bir çete kurarak kadınları tehdit, şantaj ve zorla uyuşturucuya alıştırma iddiaları hakkında TBMM’ye üç farklı soru önergesi sunmuştu.
DEM Parti Milletvekili Kaya 3 Bakan'a sordu: Ayşegül Akdoğan için hukuki süreç başlatıldı mı?
Baskın sırasında evinde olmayan Rabia Önver hakkında "yakalama" kararı çıkarıldığı öğrenildi.
(AEK)