"FUHUŞ ÇETESİ" HABERİNİ YAPMIŞTI

Hakkari'de gazeteci Rabia Önver'in evine polis baskını

TV programına bağlanarak haberiyle ilgili bilgi veren ve Hakkari'de “fuhuş”un bir "özel savaş" yöntemi olarak kullanıldığına ilişkin gözlemlerini açıklayan gazeteci Rabia Önver'in evine programının ardından baskın yapıldı. Evde olmayan Önver yakalanmak üzere aranıyor.