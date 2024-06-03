İçişleri Bakanlığı, bugün Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyım atandığı duyurdu.

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepkiler

Dün akşam saat 23:00 sıralarında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi yüzlerce polis tarafından ablukaya alındı. Belediyenin bulunduğu ve belediyeye çıkan tüm sokaklar polisler tarafından trafiğe kapatıldı. Bu sabah da belediye binasının kapıları kırılarak baskın düzenlendi.

DEM Parti sosyal medya hesabında “Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz” dedi.

DEM Parti'den kayyıma karşı nöbet eylemi

Sosyal medyadan belediyeye kayyım atanmasına siyasi partiler, siyasi partilerin temsilcileri ve meslek örgütleri sosyal medyadan tepki gösterdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Sandıkta halkın iradesine yenilen iktidar, yine irade gaspı peşinde. Polis zoruyla belediyemizi gasp etmeye kalkan, Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış’ı gözaltına alan bu kayyımcı anlayışa asla boyun eğmeyeceğiz. Bu saldırı sadece Hakkâri halkının iradesine yönelik değil, tüm Türkiye halklarının iradesine yönelik bir saldırıdır. Demokrasiden yana olan herkesi, kayyımcı anlayışa karşı tavır almaya çağırıyoruz.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Halk iradesini hiçe sayan AKP-MHP, emrindeki yargı ve polis eliyle halkın meşru ve demokratik temsilcilerine karşı gözaltı hukuksuzluğuna başvurdu. Hakkari Belediye Eş Başkanımızın gözaltına alınması karanlık ve kirli bir hukuksuzluktur. Bu darbeci, kayyımcı ve yeminli Kürt düşmanı anlayışı ret ediyoruz. İrademizi asla kimseye yedirmeyiz. Yeter artık diyoruz. Türkiye’nin demokratik geleceğine halel getirecek hukuksuz uygulamalardan derhal vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Halkımız başta olmak üzere tüm demokratik, devrimci, barış yanlısı çevreleri bu irade gaspına karşı Hakkari halkının yanında olmaya ve demokratik tepkisini göstermeye çağırıyoruz.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın: Gaspçı, darbeci, faşist AKP-MHP iktidarı, Hakkâri halkının iradesini teslim alabileceǧini zannetmesin! Colemêrg halkı 31 Mart seçimlerinde iradesini bir kez daha DEM Parti'den yana ortaya koymuş ve sömürge zihniyetine geçit vermemiştir. Halkımız, Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış'a yönelik bu saldırı karşısında da sessiz kalmayacak ve demokratik tepkisini ortaya koyacaktır. Kürt düşmanlığı kayyım politikalarınız çökmüştür, halkin iradesini gaspetmenize asla izin vermeyeceğiz!

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Parlak: İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı şey açık bir darbedir, Kürt halkına karşı düşman hukuku uygulamaktır. Kendileri de çok iyi biliyor ki darbeciler her zaman kaybetmeye mahkumdur. İrade gaspçıları Kürt halkının demokratik mücadelesini asla kesintiye uğratamayacak!

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki: Halk size 31 Mart’ta gereken cevabı verdi; kayyımcı zihniyetinizi sandığa gömdü. Halkın iradesine saygı göstermeyi ne zaman öğreneceksiniz? İktidarın belediyelerimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz!

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez: Halkımız kayyım politikasını defalarca mahkum etti. Yetmedi Van’da en güçlü cevabı verdi, yetmedi dün Hilvan’da hilekârlara en büyük tokadı attı. Hakkari Belediyesi’nde yaşanan ve yaşanacak olan kayyım politikalarına karşı halkımızla birlikte bir kez daha demokratik mücadele hattını örüp gerekli en büyük cevabı vereceğiz!

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit: Kürtlerin iradesini, seçme seçilme hakkını tanımayan AKP/MHP, #Hakkari’de siyasi darbe yapıyor. Yıllarca halkın emeğini ve belediye bütçesini yağmalayan anlayış, rant düzeninin sürmesini istiyor. Kayyım darbesi, hukuksuzdur; bir zorbalıktır. Bu darbeye karşı direnmek, tüm demokratik kitleler için bir sınavdır.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk: Kayyım zihniyeti yine iş başında. Bunu kabul etmiyoruz!

DEM Parti Grup Başkanvekili, Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: 31 Mart seçimlerinde halkın İradesine yenilen AKP-MHP ittifakı yine halkın iradesini gasp etmeye çalışıyor. İktidarını halka karşı saldırı aracı hale getiren bu akla karşı şimdiye kadar mücadele ettik bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokratik bir Türkiye isteyen herkes bugün Hakkari belediyesinde ki kayyum gaspına karşı tutum almalı,tavır sergilemelidir. Demokrasi için ya beraber mücadele edeceğiz ve kazanacağız yada bu koyu karanlık bütün ülkeyi kaplayacak.

Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu Üyesi ve DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca: Halk iradesine karşı yapılmış kayyım darbesini kabul etmiyoruz, hükümsüzdür, boşa düşüreceğiz. Mehmet Sıddık AKIŞ, Hakkari’nin seçilmiş belediye eş başkanıdır, halkın iradesidir. Van'ı nasıl birlikte savunup kazandıysak Hakkari'yi de savunacağız! Halk düşmanı bu darbeye karşı şimdi seferberlik zamanı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Kayyım atayarak Kürt meselesini artırmaya çalışan Ak Parti, MHP Cumhur zulüm ittifakının yaptığını kabul etmiyoruz. Ne hukuk ne demokrasi ne millet kabul eder!

Çağdaş Hukukçular Derneği: Kürt halkının temsilcilerine yönelen yargı eliyle saldırılar ve kayyım politikası kabul edilemez. Haksız gözaltı ve tutuklama saldırısına son verilmeli, kayyım kararından geri dönülerek halk iradesinin gaspından vazgeçilmelidir.

Halkevleri: Halkın iradesi gasp edilemez Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediye polis tarafından basıldı. Halkın iradesinin kayyumlarla gasp edilemeyeceğini halk 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha gösterdi. Halkın iradesine rağmen kayyum politikalarının devamı sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Kayyum siyasetine, faşizme karşı mücadeleyi büyüteceğiz.

Türkiye İşçi Partisi: 31 Mart’ta DEM Parti’den seçilen Hakkari Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyum olarak atandı. Her fırsatta hukuku katleden ve halk iradesini gasbeden AKP iktidarıyla mücadeleyi yükselteceğiz. Kayyum zihniyetinin karşısındayız. DEM Parti ile dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz.

DİSK / Dev Yapı-İş: Hakkari Belediyesine Kayyım Atanması Halk İradesine Darbedir. Emek Barış ve Demokrasi Güçleri olarak halk iradesinden yana tutum almaya ve darbeye karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz.

(AD)