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Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 15:17
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2024 16:43
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Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 9 yıl hapis cezası

İçişleri Bakanlığı’nın yerine kayyım atadığı ve daha önce 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, PKK Lideri Abdullah Öcalan için başlatılan Özgürlük Yürüyüşü’ne katılmakla suçlanıyordu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 9 yıl hapis cezası

İçişleri Bakanlığı’nın 3 Haziran'da görevden alınarak yerine kayyım atadığı Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ ve ‘toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet’ suçlamasıyla yargılandığı davada 9 yıl hapse çarptırıldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Akış, tutulduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Savcı verdiği esas hakkındaki mütalaasında Akış’ı örgüt çağrısıyla yürüyüşlere katılmakla suçladı. Hakkari Valiliğinin yasaklama kararına rağmen PKK Lideri Abdullah Öcalan için başlatılan Özgürlük Yürüyüşü’ne katıldığı için ceza istedi.

“Soruşturmanın tek sebebi kayyım atamaktı”

Akış mütalaaya karşı savunmasında suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu. “Bahse konu yürüyüş, parti kapsamında yürütülen bir organizasyondu. Benim bu organizasyonun hazırlanmasında bir rolüm yoktur. Konuşmamda barış ve kardeşlik gibi hususlardan bahsediyorum” dedi. Davanın siyasi olduğunu belirtti. “Bu dava, hukukilik ve kanunilikten uzak” diye konuştu.

Yerine kayyım atandıktan sonra ‘silahlı terör örgütü yönetme’ suçlamasıyla çarptırıldığı 19 yıl 6 aylık hapis cezasını hatırlatan Akış şöyle devam etti:

Soruşturmanın tek sebebi Hakkari'ye kayyım atanmasıydı. Zaten amaç da hasıl oldu. Benim olay günü yaptığım konuşmalarımın neresinde suç var? Ben konuşmamda barış, kardeşlikten bahsediyorum. Türk ve Kürt halkının tecritte olduğunu söyledim. Biz birlikten beraberlikten bahsettiğimizde neden bölücü oluyoruz? Madem ben tecrit deyince suç işlemiş oluyorum, Devlet Bahçeli ‘tecrit kaldırılsın’ dediğinde neden yargılanmıyor?

Bu durum çifte standarttır. Tecrit, savaş ve ötekileştirmenin olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı, cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılında ‘ötekileştirdiler, zulüm ettiler’ dedi. Biz de aynı şeyleri söyledik. Devletin başı söyleyince suç olmuyor da biz söyleyince neden suç oluyor?”

Valiliğin yasağının sebebi ben değilim. Hakkari'de yasaksız bir gün zaten yoktur. Soruşturma kapsamında evim, aracım, makamım ve kızımın evi aranmıştır. Hiçbir şey bulunamamıştır. Madem bir şey bulunamadı bu neyin davasıdır? Tek amaç kayyım atamasının yolunu açmaktır. Kayyım atanması gasptır, hukuk dışılıktır.

9 yıl hapis cezası

Sanık avukatlarının beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Akış'a ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlamasıyla 7 yıl 6 ay, ‘toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet’ suçlamasıyla da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İkinci ceza

İçişleri Bakanlığınca 3 Haziran'da Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve Van'da gözaltına alınan Mehmet Sıddık Akış, 5 Haziran'da Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı başka bir davada, ‘silahlı terör örgütü yönetme’ iddiasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mehmet Sıddık Akış kimdir?
Mehmet Sıddık Akış kimdir?
4 Haziran 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış Mehmet Sıddık Akış
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