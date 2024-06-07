Hakkâri Belediye Meclisi kanunu uyguladı, kendi başkan vekilini seçti

Hakkâri Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış’ın 19 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutuklanmasının ardından Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediyeye kayyım olarak atanmasını reddeden DEM Partili belediye meclis üyeleri, Eş Başkan Viyan Tekçe’yi Akış'ın hakları iade edilinceye kadar eşbaşkan vekili olarak seçti.

Kanun ne diyor?

Belediye Kanunun 45. Maddesi'ne göre "Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler şunlar:

Madde 45 Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak; a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan, b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Hakkâri Belediye Başkanlığına kayyım atanması üzerine 25 üyeli Hakkari Belediye Meclisinin DEM Partili 16 üyesi partinin il binasında yasa uyarınca belediye eşbaşkan vekilini seçmek üzere bir araya geldi. Halen fiilen Belediye Eşbaşkanı olan Viyan Tekçe’yi belediye eşbaşkan vekili olarak belirledi.

Deklarasyon

Belediye Meclis üyelerinin yayımladıkları "Deklarasyon"u sunan DEM Parti Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Vezir Coşkun Parlak, Hakkâri halkının seçimlerde her türlü hile ve zorbalığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, kent halkının her zaman iradesine sahip çıktığını ifade etti.

Parlak "[...] Eşbaşkanımız Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla Hakkari Valisi belediyeye kayyım olarak atanmıştır. 5 Haziran’da görülecek mahkemenin kararı beklenmeden böylesi bir kararın verilmiş olması söz konusu kararın siyasi saiklerle alındığının ispatıdır.” dedi.

Erdoğan’ın “Kanun değil hukuk gereğini yaptı” sözlerine tepki gösteren Parlak, “Hukuk Hakkari’de işletilmiyor. Hukuk Hakkari’ye uğramıyor. Hukuk Kürde uygulanmıyor." dedi.

"Denenmiş ve sonuç alınmamış, sonuç alınmadığı gibi tahribatlar ortaya çıkardığı sabit olan kayyım gaspına başvurmak günümüz Türkiye’si açısından büyük sorumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını ilk yüzyılı gibi anti-demokratik uygulamalar ve yöntemlerle donatmak demokratik bir Türkiye umuduna ve inşasına balta vurmaktadır. Halkların talebi bellidir. Demokrasinin hakîm olduğu, hukukun üstün olduğu ve halkların kendini yönettiği bir Türkiye’de; Kürdün, Türkün ve diğer tüm etnik kimliklerin ve inançların özgürce bir arada yaşamasıdır.” diyen Parlak belediyenin seçilmiş iradesi olan meclis üyelerinin kayyımı kabul etmediğini vurguladı.

"Meclis kayyım istemiyor"

“Bizlerin esas aldığı tek bir yer vardır o da halkımızdır. Halkımızın meclis üyelerimize verdiği irade vekâletine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur." diyen Parlak, "Bu sorumluluk ve bilinçle bugün Hakkari Belediye Meclis üyelerimizle bir araya gelip Hakkâri halkının iradesini korumak için kimi kararlar almış bulun[duklarını]" duyurdu.

Hukukun gereği

Parlak "Hukuk normlarının uygulandığı bir Türkiye’de olması gereken durum[un] bugün tutuklama kararının ardından belediye meclisinin kendi içinden bir başkanvekili seçmesi" olduğunu hatırlattı ve "Bu nedenle bizler bugün Hakkâri Belediyesi Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi olarak gerçekleştirdiğimiz oylama sonucunda Eş Başkanımız Viyan Tekçe’yi belediye başkan vekili olarak seçmiş bulunuyoruz.” diyerek meclis kararını açıkladı.

"Hakkari halkının iradesi seçimle gelen

Mehmet Sıddık Akış ve Viyan Tekçe"

Direnmeye ve halkın iradesini korumaya devam edeceklerinin altını çizen Parlak, “On binlerce asker ve polisin arkasına saklanarak o koltukları gasp edenlerin bu halk nezdinde karşılıkları olmadığı gibi tarih boyunca da utançla anılacaklardır. Hakkari halkının iradesi seçimle gelen Mehmet Sıddık Akış ve Viyan Tekçe’dir. Halkın iradesi seçilmiş belediye meclisidir. Bu irade de her daim burada olacak ve halkın hakkını korumaya devam edecek. Mücadelemiz zaferle sonuçlanıncaya kadar direnmeye devam edeceğiz.” dedi.

Tekçe: "Vazgeçmeyeceğiz..."

Belediye Eş Başkan Vekili seçilen Viyan Tekçe de, “Halkımıza yapılan darbenin 5’inci günündeyiz. Mehmet Sıddık Akış’ın davası tuzak ve kumpas davasıdır. Yasaları tanımayan bu iktidar kararından vazgeçmeli ve Belediye Eş Başkanımız'a görevi iade edilmelidir." dedi.

Belediyenin kendileri için "sadece bir binadan ibaret" olduğunu söyleyen Tekçe, "5 yıl boyunca halkımızın yanında olacağız ve onlara hizmet edeceğiz. Biz bu konuda halkımıza söz veriyoruz. Gasp edilen bu koltuk kendilerine helâl değildir. Çok zor koşullarda seçim çalışmaları yaptık ve büyük bir emek verdik. Vazgeçmeyeceğiz ve burada halkımızın yanındayız.” dedi.

(AEK)