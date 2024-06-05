Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Hakkâri Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada bugün karar çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, mahkeme, Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası ve tutuklama kararı verdi. Akış, Van Cezaevi’ne gönderildi.

"Kararı kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz"

bianet'e konuşan Akış'ın avukatı Azad Özer, karara itiraz edeceklerini söyledi ve ekledi: "Savcı, tutuklama talep etmemesine rağmen cezayla birlikte tutuklama kararı verildi. Bu kararı kabul etmiyoruz. Siyasi talimatlarla verilmiş bir karardır. Kayyım atamasına gerekçe yapıldı. Hukuki bir karar olmadığını tüm kamuoyu görüyor. Yasal itirazları yapacağız. Kararı kabul etmiyoruz."

Yerine kayyım atanan Hakkâri Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, üç gün önce (2 Haziran) gözaltına alınmıştı.

Karar, mahkeme binası ve Hakkâri Valiliğinin bulunduğu Bulvar Caddesi'nde yurttaşlar tarafından "Hakkâri uyuma, iradene sahip çık" sloganlarıyla protesto ediliyor. Polis ise halka biber gazıyla müdahale ediyor.

Esnaf, belediye eş başkanına verilen cezayı protesto etmek için kepenk kapattı.

DEM Parti'den açıklama

Karara tepki gösteren ve şu an Hakkâri'de olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Bu kararla birlikte Saray, halka savaş açmıştır. Bunu asla kabul etmiyoruz, halk direnmeye devam ediyor. Kayyım irade gaspıdır, kayyım darbedir," dedi.

Öte yandan polis, DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez’e müdahale etti.

Kararla ilgili açıklama yapan DEM Parti ise "Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış'a, kayyım gaspına gerekçe yapılan ve düzmece delillerle oluşturulan, teknik olarak çökmüş bir davada 19 yıl 6 ay ceza verildi. AKP-MHP'nin talimatlı yargısının hukuku ayaklar altına alan kararları yok hükmündedir. Kumpasçı çok iktidar geldi geçti ama biz buradayız, olmaya da devam edeceğiz, siz gideceksiniz!" dedi. (TY/RT)

Eş Genel Başkanlarımızın katılımıyla Hakkari’deki irade gaspını protesto ediyoruz https://t.co/OqAlqwVSr8 — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) June 5, 2024