“Hakimler artık ‘Kim takar AYM’yi, AİHM’i’ diyor”

Kobanî davasının 50. duruşma periyodu Sincan Cezaevi Kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor.

3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

“Bu tam olarak düşman ceza hukuku”

MA’nın haberine göre dünkü oturumda söz alan tutuklu siyasetçi Gültan Kışanak’ın avukatı Gül Altay, davanın açılmasına gerekçe olarak gösterilen 6-8 Ekim 2014 olayları, HDP’nin sosyal medya hesabından olaylar esnasında yapılan paylaşımlar, müvekkili Kışanak’a yönelik suçlamalar ile mevcut dosya ile birleştirilen diğer dosyalar üzerinde durdu.

Yargılamanın HDP MYK üyelerine yönelik yapıldığını, ancak müvekkilinin MYK üyesi dahi olmadığını, ancak mahkemenin buna rağmen yargılamayı sürdürdüğünü ifade eden Av. Altay, “Bu tam olarak düşman ceza hukuku. Bir sürü dosya konulmuş, bir suç varmış gibi göstermek istemişler. Hayır, burada bu dosyalarda suç yok. Müvekkilimin yer aldığı siyasi partinin tüzüğünde yer alan hususlara göre yaptığı faaliyetler suçlama konusu haline getirilmeye çalışılmış. Kışanak’ın tutuklanmasını bırakın, yargılanmasının bile yersiz olduğu ortadadır” dedi.

“AİHM çağrıların şiddet içermediğine hükmetti”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin kararına işaret eden Altay, AİHM’in HDP’nin yaptığı çağrıların şiddet içermediğine hükmedip siyasi faaliyet çerçevesinde değerlendirdiğini hatırlattı:

“Mahkeme şiddet içermeyen bir hususta keyfi bir şekilde yargılama yapıyor. Mahkeme bir siyasi parti gibi hareket etmektedir. Mahkeme bizi de siyasi bir taraf olarak değerlendirmektedir. Öyle ki müvekkilimizin katıldığı bir yürüyüş dahi suçlama konusu yapılıyor. Müvekkil bu yürüyüşte Şengal’de çocukların, kadınların öldürülmesine dikkat çekerek Kobani’de aynısının yaşanmamasını talep ediyor.”

“İktidar partisine yönelik her ifade suç sayıldı”

Kışanak’ın o dönem Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı olduğunu ve siyasi faaliyetleri çerçevesinde etkinliklere katıldığını, demeçler verdiğini dile getiren Altay, bu hususların suçlama konusu yapılmasına tepki gösterdi. Altay, bu faaliyetlerin düşünce ve ifade özgürlüğü, siyaset yapma özgürlüğü kapsamına girdiğinin altını çizdi:

“Bu özgürlük çok istisnai durumlarda sınırlandırılabilir. İfade özgürlüğü, demokratik toplumun temellidir. AİHM’in bu yönlü kararları var. Toplumun bir kısmına şaşırtıcı gelen veya rahatsız eden hususlar da bu kapsama giriyor. Ancak şiddete veya silahlı ayaklanmaya teşvik suç olabilir. Burada da çok yönlü faktörler göz önünde bulundurur.

Savcı, iktidar partisine yönelik her türlü ifadeyi suç saymıştır. İddia makamı bağlamından kopuk iddiaları ile müvekkilinin muhalif kişiliğini hedef gösteriyor. Müvekkilin siyaset yapma özgürlüğü örgütsel soyut bağlar kurularak kriminalize edilmeye çalışılmıştır.

Bütün dünyada IŞİD’e karşı açıklamalar yapıldı. İddia makamı, ‘KCK IŞİD’e karşı. Sen de karşı isen, o zaman sen de KCK’lisin’ diyor. Dünyada birçok kişi karşı olduğunu ilan etti. O zaman savcının onları da KCK’li ilan edip yargılaması gerekiyor.”

“Özerklik talep etmek yasal”

HDP’nin yaptığı çağrıların gelişen olayları başlatmadığını vurgulayan Altay, Kışanak’ın IŞİD’e karşı yaptığı ve suçlama konusu yapılan açıklamaları anımsattı.

Altay, iddia makamının KCK’nin ve HDP’nin yaptığı açıklamaları alt alta yazarak illiyet bağı kurmaya çalıştığını dile getirdi: Müvekkilimin özerklik talebi neden suç oluyor? Özerklik taleplerini Meclis’te de dile getirdiler, kabul edilen parti tüzüğünde de yer alıyor. Bunu talep etmek yasal.”

“Gizli tanık dinleme usulü hukuka aykırı”

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çabaları sonucu başlayan, ancak devletin “tasfiye süreci” olarak ele aldığını söylediği çözüm süreci dönemdeki faaliyetlerin de suçlama konusu haline getirildiğini ifade eden Altay, aynı dönemde iktidar partisi ve devlet yetkililerinin de benzer faaliyetler içinde yer aldığının belirterek, “Müvekkilimizin yaptıkları suç ise, diğerlerinin yaptığı da suç olmuş olmuyor mu? Suç ise o zaman onlar hakkında da suç duyurusunda bulunmasını istiyorum” dedi.

Dosyada yer alan gizli tanıkların mahkeme tarafından müvekkilleri ve kendileri olmadan dinlenmesine ve verdikleri ifadelere dikkat çeken Altay, bu usulün CMK’da yer almadığını ve hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Ayrıca AİHM’in bu konudaki kararlarına da işaret eden Altay, aksinin adil yargılama hakkının ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

“Tanık beyanları masa başında hazırlandı”

Altay, dosyada yer alan tanıkların etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere beyanda bulunduğu, beyanların ise masa başında hazırlandığını söyledi.

Tanıkların beyanlarda bulunduktan sonra tahliye edilmeleri üzerinde duran Altay, “Bu kişilerin kamusal yarar kaygısı yok. Temel aldıkları şey kişisel çıkarlar” dedi.

“Dosyada HDP MYK’nin bir yerden talimat aldığına dair somut bir delil de yoktur. Baştan sona birbiriyle çelişkili tanık beyanlarıyla bir emir-talimat arayışı içinde girilmiştir. Bu şekilde olayların gerçekleştiği iddia ediliyor. Kurgulanan bu illiyet bağı iddiası AİHM’in kararının da var. AİHM hukuka aykırı yollar ile delil toplamasını gündemine almıştır.

Dosyada yer alan gizli tanık ‘Ulaş’, verdiği beyanların dedikodu olduğunu paylaştı. Ulaş’ın müvekkilim Kışanak ile ilgili bir beyanı olmamasına rağmen mahkeme herkesin fotoğrafını gösterdi. Bu şekilde hakkında teşhiste bulunamayacaklar kişiler hakkında da beyanlarda bulunabildi.”

“Müvekkilimin gazeteci olduğunu herkes biliyor”

Mahkemenin de yargılama esnasında tanıkları yönlendirdiğini dile getiren Altay, mahkemenin “Kışanak hakkında hangi bilgilere sahipsin?” sorusunun sorduğu gizli tanıklardan “Ulaş”ın, “basından geldi, kadrodur” şeklinde yanıt verdiğini hatırlattı. Altay, “Müvekkilimin gazeteci olduğunu herkes biliyor. Kadro demesinin hiçbir alt yapısı yoktur. Ayrıca mahkemenin müvekkilimin ismini direk söylemesi de hukuka aykırıdır. Bu nedenle tanığın beyanları derhal dosyadan çıkarılmalıdır” dedi.

HDP MYK’sine örgüt üyelerinin katılıp katılmadığı yönündeki bir soruya yanıt veren gizli tanık Ulaş’ın beyanlarını dedikodulara dayandırdığını söyleyen Altay, Ulaş’ın beyanlarda sık sık yorum yaptığını belirtti.

Altay, “Mahkeme, gizli tanığı bir de gizli celsede dinlenmiştir. Usule bağlı kalmamıştır. Buna rağmen gizli tanık Ulaş somut bir dayanak ortaya koymamıştır” diye konuştu.

“Tanığın beyanları doğruyu yansıtmıyor”

Dosyada yer alan “Mahir” adlı gizli tanığın beyanlarını da değinen Av. Gül Altay, tanığın etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere müvekkili Kışanak hakkında da soyut beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Altay, “Hermes” adlı gizli tanık ile diğer bazı tanıkların emniyet aşamasında Kışanak ile ilgili bir beyanda bulunmadığını belirterek, “Neden mahkemede müvekkilime ilişkin sorular sorulmuştur?” diye sordu. Altay, bu tanığın Kışanak hakkında ileri sürdüğü beyanların tarihleri sorulduğunda yanıt vermediğini, bu durumun tanığın beyanlarının doğruyu yansıtmadığı ve yalan olduğunu gösterdiğini ifade etti.

“Ismarlama ile beyanların alındığı açık”

Yine dosyada yer alan tanıklardan Gül Tanrıverdi’nin, Agirî Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği beyanında Kışanak’a dair bir ifadenin bulunmadığını, ancak emniyetin Kışanak’ın ilk beyan sırasında fotoğrafının olmadığı gerekçesiyle yaklaşık 40 gün sonra tekrardan Tanrıverdi’yi çağırdığını ve fotoğrafı gösterdiğini söyleyen Altay, Tanrıverdi’nin bu kez Kışanak’ın aleyhinde beyanlarda bulunduğunu dile getirdi. Altay, “Bilinen tanınan Kışanak’ın fotoğrafı mı bulunamamış? Ismarlama ile beyanların alındığı açıktır. Yine ödülünü almak için bu beyanı vermiştir” diyerek, ayrıca mahkemenin emniyet ifadesi dışında Tanrıverdi’nin ifadesine başvurmadığını hatırlattı.

“Açık ve gizli tanıklar somut bir beyanda bulunmadı”

Kışanak’a dair tanık Sami Baran’ın beyanlarına da dikkat çeken Altay, bu tanığın Kışanak’ı Barış ve Demokrasi Partisi Amed İl Örgütünde gördüğüne dair ifadelerde bulunduğunu, ancak Kışanak’ın o sıralarda BDP bünyesinde siyaset ürettiği ve bunun da suçlama konusu yapılamayacağını söyledi. Baran’ın Kobani olaylarına ilişkin de beyanda bulunmadığına dikkat çeken Altay, dosyada yer alan açık ve gizli tanıkların müvekkillerine dair somut bir beyanda bulunmadığını, bu nedenle söz konusu soyut beyanların esas alınamayacağını söyledi.

“Çözüm süreci ile ilgili faaliyetler suçlama konusu”

Duruşmada söz alan Kışanak’ın diğer avukatı Zilan Aydın da kesintisiz bir şekilde süren duruşmalardan ötürü savunma yapamayacak duruma getirdiklerini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Dosyaya dair delil toplama taleplerinin mahkemece sürekli reddedilmesini eleştiren Aydın, mahkemenin delillerin toplanmasına dair çaba sarf etmediğini belirtti. Mahkemeye heyetinin tarafsız davranmadığını ve iddia makamının yanında yer aldığını ifade eden Aydın, bu şekilde bir tutumla karşılaşmalarının nedeninin Kürt sorunu olduğunu söyledi.

Ayrıca dosyada çözüm süreci ile ilgili faaliyetlerin de suçlama konusu olarak yer aldığını ve müvekkillerinin bunlardan yargılandığını vurgulayan Aydın, devlet tarafında yer alan yetkililerin ise yargılanmadığını ve suçlanmadığını belirterek, “Bu dava başka bir tanımla Kürt sorununun çözümünün reddiyesidir” dedi.

“Burada Kürtlerin temsilcileri yargılanıyor”

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkenin 20-30 milyonu Kürt. Burada da Kürtlerin temsilcileri yargılanıyor. Bu gibi davaların açılması hukukun yıkılması anlamına mı geliyor? AYM ve Yargıtay’ın yaşadığı kriz tesadüfi mi? Hukuksuzlar bu noktaya getirdi. Sizinle AYM’yi, AİHM’i tartışıyoruz. Ancak kale alınmıyor. Biz burada hangisini tartışacağız? Hakimler artık ‘kim takar AYM’yi, AİHM’i’ diyor. Neyi esas alacağız biz?” diye sordu.

“Ne yazık ki artık yasalar öldü”

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride de dikkat çeken Aydın, Öcalan’ın Türkiye’ye getirildiği gün olan 15 Şubat’ta doğduğunu ve şu an bir avukat olarak bu süre zarfında gelen hukuksuzluklara ve uygulamalara karşı çıktığını ifade etti.

Aydın, “Oradaki uygulamaları hangi kanuna dayandırabiliriz? Hangi kanun ile açıklayabiliriz? Örneğin müvekkilimiz 7 yıldır tutuklu ve azami tutukluluk süresi doldu. Bunlar birbirinden bağımsız değil ve hiçbir kanun ile açıklanamıyor. Müvekkilimiz barışı, kardeşliği savundu. Bizim anayasal taleplerimiz var. Bu haklarımız elimizden alınıyor. Ne yazık ki artık yasalar öldü” dedi.

“Biz bu dosyadaki hukuksuzlukların tanıklarıyız” diyerek sözlerini sürdüren Aydın, “Müvekkillerimize yas hakkı dahi dinlemeyen bu sistem, halk tarafından meşru görülmüyor. Yarına göre hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Tutukluluğunda makul süre aşıldı”

Kışanak’ın bir diğer avukatı Destina Yıldız, müvekkilinin 7 yıldır hukuksuz bir şekilde tutulduğunu dile getirdi.

Kışanak’ın tutukluluğunda makul sürenin aşıldığını söyleyen Yıldız, “Hiçbir şeklide somut gerekçe ve delil gösterilmeden tutuklanması ve bu halin devam etmesi düşünce ve ifade özgürlüğü ihlal edilmektedir. Siyasi parti kapsamında konuşmaları kriminalize edilmektedir. Müvekkil tutuklandığı günün ertesinde yerine kayyum atanmıştır. Bu tutuklamalar ile kayyum atamaları meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır” dedi.

Duruşma bugün devam edecek. (AS)