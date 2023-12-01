Hakimden müşteki kadına: Cinsel saldırı sırasında bağırdın mı?

İstanbul Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor S.E.’nin hemşire H.Z*’ye “cinsel saldırıdan” yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Hemşire H.Z.'nin avukatı Feyza Altun'un "Sanık tutuklansın" talebi reddedildi. Bir sonraki duruşma, 4 Ocak 2024'te.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, mahkeme heyeti, basına kapalı olmamasına rağmen davaya sadece iki gazeteciyi aldı. Boş salonun "dolu" olduğunu söyledi.

Duruşmada savunma yapan sanık S.E., iddiaları kabul etmedi, “Flört ediyorduk, bana iftira atıyor” dedi.

"Hastane yetkilileri: Küçük bir şey"

Sanık erkeğin savunmasının ardından H.Z.’nin beyanına geçildi. H.Z. beyanında şöyle dedi:

“Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde ameliyat hemşiresi olarak görev yapmaktayım. Aramızda başkaca bir yakınlık bulunmamaktadır. Olay günü nöbetçi ameliyat hemşiresiydim ameliyat olmayınca hemşire odasında dinlenirim.”

“Olay günü hemşire odasında uyuya kalmışım. Hastane içerimde kamera olduğu için kapıyı kilitlememiştim sanık odama geldi beni uyandırdı ‘Ameliyat mı var diye sordum’ ‘hayır’ dedi.”

“Olaydan iki gün önce suratımın tutulduğunu hastanede çalışma arkadaşıma söyledim. O da sanığın alanı olduğu için onun yardımcı olabileceğini söyledi. Kulunç açmasını istedim fakat o çok daha ileri gitti. Bana saldırdı.”

"Hastane yetkililerine bildirdim"

Cinsel saldırının boyutlarını detaylarıyla anlatan kadın, hakimin her sorusunu yanıtlarken

Beyanına devam eden H.Z., “Saldırı sonrası olayı hastane yetkililerine, bir doktora ve psikiyatriste anlattım. Hastane yetkilileri, ‘şikayetçi olma küçük bir şey’ dediler.

Mahkeme Başkanı: Durun yapmayın gibi bir söylemin fiziki bir müdahalen oldu mu

H.Z: Sanık göğsümü ellediğinde, ben sanığın elin ittirdim yapmayın dedim, eylemlerine devam etti.

Mahkeme Başkanı: Olay sırasında bağırdın mı?

H.Z: Olay sırasında bağıramadım olayın şoku içerisindeydim çünkü beklemediğim bir insandı donup kaldım.

Mahkeme başkanı sanığın ifadesinde belirttiği flört olayının olup olmadığını sordu.

H.Z: Aramızda böyle bir şey yoktu. Sadece doktor hemşire ilişkisi vardı.

Savcı: Sanık seni tehdit etti mi?

H.Z: Hayır tehdit etmedi

Savcı: 155'i aradınız mı?

H.Z: Şoktaydım, aramadım.

Savcının sorusu üzerine H.Z., psikiyatrik tedavi gördüğünü daha önce de cinsel taciz yaşadığını tam her şey düzelmişken yeniden böyle bir olay yaşadığını anlattı.

"Hemşirelerin şikayetleri dikkate alınmaz"

H.Z, “Ben yıllardır hemşire olarak görev yapıyorum hastanelerde hemşireler doktorlar tarafından tacize uğrar ama bunu amirlerine ilettiklerinde doktorlar koruma altına alınır. Şikayetlerimiz dikkate alınmaz.”

Sanık avukatı söz aldı, "sanığın içeri girmesinden rahatsız olduysa neden kuluçlarını açtırmasın istedi? Neden odadan çıkmadı? Neden bağırmadı ve fiziki bir müdale yapmadı?" diye sordu.

Hemşire H.Z., "Ben kendisi kardeşim olarak gördüm, herhangi bir şüphem olmadı. Ben şok oldum dondum kaldım ondan bir tepki gösteremedim" dedi.

Tanık: Sanık başkalarını da taciz etti

Tanık B. şöyle dedi:

"Yakın arkadaşımdır. O gün H.Z., beni aradı kusma sesleri geliyordu. ‘Benim yerime bakabilir misin?’ dedi. Hastaneye gittiğimde olayı anladım. Çok şaşırdım. Polisler hastaneydi. Polisler olay yerini göstermemi istedi. Bir ilişki olsa ben bilirim aram iyidir. "

"Sanık S.E. eşinin bir arkadaşlarını aradığı, “olayı duydum çok üzüldüm ne diyeceğimi bilmiyorum boşanmak istiyorum. Ben de bıktım Semih’in yaptıklarından. Ben ondan boşancam ama memuriyeti yanmasın” dedi ve H.Z. ile görüşmek istediğini söyledi. Arkadaşım da H.Z.’nin kendisiyle konuşmak istemediğini söyledi

Tanık B. Bu olayın ardından hastanede bir çok kişi sanık tarafından tacize uğradığını söyledi.

Duruşma da dinlenen diğer bir tanık E., Sanık S. E. eşinin hemşire H.Z.'yi telefonunu aradığını H.Z., kötü olduğu için telefonu kendisinde olduğunu söyledi. Tanık, "S. E.'ni eşi, “Ben doktor S.'nin eşiyim onun adına özür diliyorum dedi ve H.Z., ile konuşmak istedi. Ben de söylediklerini sinirlerenerek siz iyi niyetle aramamışsınız eşiniz için aramışsınız dedim kapattım telefonu."

Sanık’ın flört iddiasını bu tanık da yalanladı ve “Hastanedr herhangi bir yakınlaşmalarına şahit olmadım böyle bir durum olsa ben bilirdim” dedi.

Tanıkların ifadesinin arasından savcılık mütalaasını açıkladı.

Savcılık, mağdurun katılma talebinin kabul edilmesi yönünde görüşünü açıkladı.

Sanık, “Suçsuzum beraatini talep ediyorum” dedi.

Sanığın tutuklanması talebi kabul edilmedi

Avukati Feyza Altun, “Sanığın tutuklu olarak yargılanması talebimiz var” dedi.

Mahkeme heyeti, kaçma şüphesinin olmadığını belirterek, sanığın tutuklanma talebini reddetti. Davanın bir sonraki duruşması 4 Ocak 2024’te.

"Mücadele edeceğiz"

Duruşma sonrasında basına açıklama yapıldı. İlk olarak konuşan Yedikule Hastanesi SES Hastane Temsilcisi, Yasemin Bakır şunları dedi:

“Haklı olmasına rağmen arkadaşımız Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesine sürüldü. Arkadaşımız ses çıkardığı için sürgüne gönderildi.Fail aramızda dolaşmaya devam ediyor. Siz her yeri suç mahalli haline çevirdiniz biz de buraları kadınların yaşayacağı alanlara çevireceğiz.”

Daha sonra avukat Feyza Altun konuştu:

“Bu süreçte fail erkek, “rızası var’ diyerek cezasızlıkla davanın sonuçlanmasını istiyor. Flört ediyorduk dedi ama bir tek telefon konuşması çıkmadı. Biz bunun böyle olmadığını davada kanıtladık. Bu dava hastanelerde yaşananların bir göstergesi. Müvekkilim haklıdır."

Erkek Şiddeti Çetelesi

Ne olmuştu?

İstanbul Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor S.E., 11 Mart’ta nöbetçi hemşire H.Z’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

S.E., serbest bırakıldıktan sonra açığa alındı. Hemşire H.Z. ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sürgün edildi.

S.E., savcılık ifadesinde, “H.Z. ile 3 yıldır flört düzeyinde arkadaşlığı olduğunu, iş dışında da görüştüklerini” ileri sürdü.

Aavcılık, S.E.’ye ait üç aylık HTS kayıtlarını inceledi. HTS kayıtlarında S.E. ve H.Z.'nin sadece 12 Ocak ile 17 Şubat 2023 tarihleri arasında dört kez telefonla görüştükleri belirlendi.

Davanın iddianamesinde sanık S.E.'nin 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Sanık S.E.'ye “nitelikli cinsel saldırı” suçundan yargılanıyor.

*Gerçek ismini kullanmadık.

(EMK)