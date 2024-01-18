Hakim ve savcının tayin haberini paylaşan gazetecilerin soruşturmasında takipsizlik kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2022’den Temmuz 2023’e kadar hapis tutulan 16 (yargılanan 18) gazetecinin iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet K. ve mahkeme heyetindeki eşi Seda K.’nin Samsun Vezirköprü’ye tayin edilmesini yazan Fırat Can Arslan’ın tweetini paylaştıkları için gözaltına alınıp haklarında soruşturma açılan gazeteciler Evrim Deniz, Evrim Kepenek, Sibel Yükler ve Delal Akyüz hakkında “kovuşturmaya yer yok” kararı verdi.

Karar, 1991 tarihli TMK 6/1'den tutuklanan ilk gazeteci olan Arslan’ın 100 gün tutuklu kaldıktan sonra 31 Ekim 2023’teki ilk duruşmada beraat etmesinden 72 gün sonra geldi.

Gazeteciler, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermekle (TMK 6/1)’ suçlanıyordu. Savcılık kararda Arslan’ın beraat ettiğini hatırlatarak yüksek yargı kararlarına atıf yaptı:

“…Bu suçlamayla soruşturma yürütülmüş ise de soruşturmaya konu paylaşımı yapan Fırat Can Arslan’ın yargılanmakta olduğu Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyası kapsamında atılı suç yönünden beraatine karar verildiği, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarının makul sürede bütün delilleri toplamaları, sadece mahkumiyetle sonuçlanacağını değerlendirdikleri hususları dava konusu yapmaları, beraatle sonuçlanacağını değerlendirdikleri eylemleri dava konusu yapmamaları, yâni bir nevi filtre görevi yapmaları gerektiğinin yüksek yargı kararlarında belirtildiği anlaşılmakla … kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.”

Savcılık ayrıca kararda gazetecilerin gözaltında geçirdiği süre nedeniyle tazminat talebinde bulunabileceklerini belirtti ve bir ağır ceza mahkemesine başvurmaları için 1 yıl süre verdi.

Dosya kapsamında gözaltına alınan bianet’in Kadın-LGBTİ+ editörü Evrim Kepenek, yaşadıklarını Ferhan Şensoy’un hem senaryosunu yazdığı hem de oynadığı Pardon filmine benzetti.

Ayrıca olayın gazeteciliğe baskının yanında hukukun geldiği noktayı göstermesi açısından da somut bir örnek olduğunu savundu:

Bunca yıl haber yap sonra git haber içerikli bir paylaşımı RT etmekten kelepçeli bir şekilde gözaltına alın. Tüm kamuoyuna, mahalleye ‘suçlu’ biriymiş gibi lanse edil. Sonra da yargı ‘yok öyle değilmiş’ desin. Hakikaten ‘Pardon’ filmi gibi ama bu bizim hayatımız.

Biz RT ettiğimiz için sadece gözaltına alındık ve soruşturma açıldı görece çok hafif bir durum yaşadık. Gazeteci arkadaşımız Fırat Can Arslan, Resmi Gazete’de yazan bilgiyi hakim ve savcının tayin edildiğini yazdığı için 100 gün tutuklu kaldı. Biz gözaltına alındığımızda Evrensel ‘Hakim ve savcının intikam operasyonu’ benzerinde bir başlık atmıştı. Bu başlık olan biten hakkında yeterli fikri veriyor.

Ayrıca bu vaka, gazeteciliğe baskının yanında hukukun geldiği noktayı göstermesi açısından da somut bir örnek. Adliyede gazetecilere sinir olan hakim-savcı, muhtemelen kendi arkadaşları da olan savcıya bu operasyonu yaptırıyor.

Muhtemelen operasyonu bizzat kendisi yönetiyor. Sonuç olarak ‘takipsizlik’ kararı verildi, zaten suçsuzduk yargı eliyle de tescillendi. Kararı sevinçle karşıladım demek isterdim ama sevinilecek bir şey olmadığı ortada. Umarım bu keyfi hukuk uygulamaları kısa sürede sona erer.