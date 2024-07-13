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HAKLAR
Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2024 11:26
3 dk Okuma

HAKİM: Ötanazi adı altında tüm hayvanlar öldürülecek

AKP’nin kanun teklifine tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, “Koruma ve haklar anlamında hiçbir maddenin yer almadığı bu teklifi asla kabul etmiyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
HAKİM: Ötanazi adı altında tüm hayvanlar öldürülecek
Fotoğraf: Depositphotos

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), AKP iktidarının sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren “Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kanun teklifinin, hayvanların toplatılması, hapsedilmesi ve öldürülmesinin önünü açtığını belirten HAKİM, “Hayvanların nasıl yok edileceğini anlatılırken popülasyon sorununun asıl kaynağı olan üretim ile ilgili tek bir düzenleme önerisi yer almıyor. Koruma ve haklar anlamında hiçbir maddenin yer almadığı bu teklifi asla kabul etmiyoruz” dedi.

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“6. madde değiştiriliyor, tecrit yasal hale geliyor”

HAKİM, Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer alan ve sokakta yaşayan hayvanların bakımevlerine kapatılması ve tecrit edilmesini engelleyen 6. maddenin değiştirilmek istendiğini belirtti:

“Mevcut kanuna göre al-kısırlaştır-aldığın yere bırak uygulaması ortadan kaldırılarak tüm hayvanların bakımevlerine kapatılması planlanıyor. Bu durumda bakımevi tanımı da değişiyor, bu yerler hayvanların geçici olarak tutuldukları değil öldürüldükleri, hapsedildikleri yerler olacak.”

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“Tüm hayvanlar öldürülecek”

HAKİM, hayvanlara yerel yönetimlerce ötanazi yapılmasına ilişkin maddeye de değindi.

Hayvanların ‘kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturması halinde’ öldürülebileceğinin belirtildiğine dikkat çeken HAKİM, “Amaç, kamu güvenliği gibi yuvarlak ifadelerle belirlenen koşullarla isteyen belediyenin istediği hayvanlar için ötanazi kararı alabilmesinin önünü açmaktır” dedi.

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HAKİM, halihazırda öne sürülen kuduz ve saldırı vakalarına yönelik yürürlükte bir madde varken bu maddenin getirilmesinin hayvanlar için ‘toplu kıyım’ anlamına geleceğini kaydetti:

“Taslakta öldürmenin koşullarını yukarıdaki gibi açıklanırken ek olarak da Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne atıf yapılarak köpek sayısının sorun teşkil ettiğine kanaat getirilmesi halinde hayvanlara uygulanacak tedbir olarak hiçbir farklı gerekçe aranmaksızın ötanazi uygulanır denmektedir. Bu şekilde de tüm hayvanların öldürülebilmesinin önü açılmaktadır.”

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“Toplama yapmayan belediyeler cezalandırılacak”

HAKİM, ‘toplama görevini yerine getirmeyen’ belediye başkanı ve belediye yetkililerinin ‘görevi kötüye kullanma suçu’ ile yargılanmak istenmesini de ‘kabul edilemez’ olarak değerlendirdi:

“Küpeli hayvanları toplayan, yönetmeliğe aykırı olarak uyuşturucu tüfek kullanan, hayvanları kanuna aykırı bir şekilde istiflenmiş bir biçimde bakımevlerinde tutan, viral hastalıkların kol gezdiği ve hiçbir hijyen kuruluna uyulmayan bakımevlerinde hayvanların ölümüne sebebiyet veren bakımevleri çalışanları ve veteriner hekimler ile ilgili görevi kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulunulduğunda; ‘kamu zararı veya üçüncü kişi zararı oluşmadığı’ belirtilerek beraat verilirken, ‘toplama görevini yerine getirmeyen’ ilgililerin görevi kötüye kullanma suçu ile yargılanacaklarının belirtilmesi kabul edilemez.”

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Türkiye’deki belediye sayısının 1389 olmasına rağmen toplam 105 bin hayvan kapasiteli 322 bakımevi bulunduğunu belirten HAKİM, “AKP’nin 4 milyon köpeği toplayıp bu tesislerde tutarak yuvalandırma çalışması yapılmasını istemesinin akla yatan bir yanı yoktur” dedi.

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(VC)

hakim Hayvan Hakları İzleme Komitesi sokak hayvanları hayvan hakları kanunu
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11 Temmuz 2024
/haber/uluslararasi-hayvan-haklari-orgutu-lady-freethinker-dan-turkiye-ye-cagri-297389
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