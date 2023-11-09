ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 16:12
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 16:12
2 dk Okuma

HAKİM: Öldürülen yavru köpek için verilen 6 bin TL para cezasını kabul etmiyoruz

Kırklareli’de iki aylık yavru köpek Köpük’ün öldürülmesiyle ilgili davada sanığa verilen 6 bin TL para cezasını kabul etmediğini söyleyen HAKİM, istinaf yoluna başvuracağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/hakim-oldurulen-yavru-kopek-icin-verilen-6-bin-tl-para-cezasini-kabul-etmiyoruz.jpg
Fotoğraf: sendika.org

Kırklareli Coştur İşhanı’nda Fatih Bücekler isimli şahsın 27 Mart 2023 tarihinde iki aylık “sahipli” bir köpeği eziyet edilerek öldürdüğü davada karar açıklandı. 

Yavru köpek Köpük’ü öldüren ve suçlamaları kabul eden fail Bücekler’in yargılandığı Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/249E. sayılı dosyası tahtında görülen yargılama sonucunda, faile 5 Kasım tarihinde 6 bin TL para cezası verildi.
 
Kamera görüntüleriyle ispatlanmış ve fail tarafından kabul edilmiş olan öldürülme olayını takip eden Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), dün (8 Kasım) yaptığı açıklamayla verilen cezayı kabul etmediklerini belirtti.

“Mahkemeler daha az ceza veriyor”

HAKİM hem verilen cezayla hem de bölgede yerel hayvan koruma görevlisi olan ve dosyayı takip eden gönüllülerin ve kendileri de dahil olmak üzere hayvan hakları savunucularının katılma taleplerinin kabul edilmemesine karşı istinaf yoluna başvuracağını açıkladı.

• Hayvanları Koruma Kanunu 2021 yılında artık hayvanların "mal değil canlı" olarak görüleceği vaadiyle değiştirilmiş, ancak hayvan öldürmenin cezası ertelenebilir veya para cezasına çevrilebilir cezalar olarak belirlenmişti. 

HAKİM yaptığı açıklamada, mahkemelerin hayvanlarla ilgili davalarda gittikçe daha az cezalara hükmettiğini, belediyelerin hayvanlara karşı işledikleri suçların ise soruşturma izni verilmemesi nedeniyle tamamen cezasız kaldığını söyledi. 

Artan nefret söylemi

HAKİM ayrıca medyada özellikle sokaktaki köpeklere yönelik nefret söylemlerinin artmasının ve bu söylemlerin de cezasız kalmasının bağımsızlığı her geçen gün azalan yargıya da yansıdığını söyleyerek, infial yaratan olaylarda dahi cezasızlığın alışkanlık haline getirildiğini; önlem alınmaz ve kolluk kuvvetleri ile yargı mensupları görevlerini yapmamaya devam ederse tüm hayvanları ve toplumu tehdit eden şiddetin meşrulaştırılmaya devam edileceğini belirtti:

“Bu karara iyi bakın, dayanabiliyorsanız Köpük’ün dakikalarca şiddet uygulanarak öldürüldüğü videoyu izleyin. Köpük gibi kaç hayvanı kol gezen bu cezasızlık yüzünden kaybettiğimizi ve kaybetmeye devam edeceğimizi düşünün. Bir daha karşınıza köpeklere veya diğer hayvanlara nefret kusan, onları suçlu ilan eden, öldürülmeleri gerektiği fikrini bir virüs gibi yayan insanları ve paylaşımları gördüğünüzde, aklınıza Köpük’ü ve ölümünün bedelini 6 bin TL’lik ceza olarak belirleyen bu mahkemeyi getirin.

“Onlar için mücadele etmeye devam.” (TY)

hayvan hakları ihlalleri hayvanlara şiddet
ilgili haberler
Saki: Sokakta yaşayan hayvanlar için yeni düzenlemeler gündemde
1 Kasım 2023
/haber/saki-sokakta-yasayan-hayvanlar-icin-yeni-duzenlemeler-gundemde-287275
Avukatlardan “Hayvanlar için Adalet” çağrısı
31 Ekim 2023
/haber/avukatlardan-hayvanlar-icin-adalet-cagrisi-287200
Hayvan hakları savunucuları ‘Öldürme, kısırlat ve yaşat’ dedi
16 Ekim 2023
/haber/hayvan-haklari-savunuculari-oldurme-kisirlat-ve-yasat-dedi-286386
Osmanlı'dan günümüze hayvan hakları
5 Eylül 2023
/yazi/osmanli-dan-gunumuze-hayvan-haklari-283593
“Bulunduğumuz durum artık hayvanlar için dip noktadır”
1 Eylül 2023
/haber/bulundugumuz-durum-artik-hayvanlar-icin-dip-noktadir-283451
HAKİM'DEN SİYASETÇİLERE ÇAĞRI
"Partiler hayvan haklarında yetersiz, hem insanları hem hayvanları korumak mümkün"
6 Mayıs 2023
/haber/partiler-hayvan-haklarinda-yetersiz-hem-insanlari-hem-hayvanlari-korumak-mumkun-278295
ilgili haberler
Saki: Sokakta yaşayan hayvanlar için yeni düzenlemeler gündemde
1 Kasım 2023
/haber/saki-sokakta-yasayan-hayvanlar-icin-yeni-duzenlemeler-gundemde-287275
Avukatlardan “Hayvanlar için Adalet” çağrısı
31 Ekim 2023
/haber/avukatlardan-hayvanlar-icin-adalet-cagrisi-287200
Hayvan hakları savunucuları ‘Öldürme, kısırlat ve yaşat’ dedi
16 Ekim 2023
/haber/hayvan-haklari-savunuculari-oldurme-kisirlat-ve-yasat-dedi-286386
Osmanlı'dan günümüze hayvan hakları
5 Eylül 2023
/yazi/osmanli-dan-gunumuze-hayvan-haklari-283593
“Bulunduğumuz durum artık hayvanlar için dip noktadır”
1 Eylül 2023
/haber/bulundugumuz-durum-artik-hayvanlar-icin-dip-noktadir-283451
HAKİM'DEN SİYASETÇİLERE ÇAĞRI
"Partiler hayvan haklarında yetersiz, hem insanları hem hayvanları korumak mümkün"
6 Mayıs 2023
/haber/partiler-hayvan-haklarinda-yetersiz-hem-insanlari-hem-hayvanlari-korumak-mumkun-278295
Sayfa Başına Git