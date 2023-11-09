HAKİM: Öldürülen yavru köpek için verilen 6 bin TL para cezasını kabul etmiyoruz

Kırklareli Coştur İşhanı’nda Fatih Bücekler isimli şahsın 27 Mart 2023 tarihinde iki aylık “sahipli” bir köpeği eziyet edilerek öldürdüğü davada karar açıklandı.

Yavru köpek Köpük’ü öldüren ve suçlamaları kabul eden fail Bücekler’in yargılandığı Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/249E. sayılı dosyası tahtında görülen yargılama sonucunda, faile 5 Kasım tarihinde 6 bin TL para cezası verildi.



Kamera görüntüleriyle ispatlanmış ve fail tarafından kabul edilmiş olan öldürülme olayını takip eden Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), dün (8 Kasım) yaptığı açıklamayla verilen cezayı kabul etmediklerini belirtti.

“Mahkemeler daha az ceza veriyor”

HAKİM hem verilen cezayla hem de bölgede yerel hayvan koruma görevlisi olan ve dosyayı takip eden gönüllülerin ve kendileri de dahil olmak üzere hayvan hakları savunucularının katılma taleplerinin kabul edilmemesine karşı istinaf yoluna başvuracağını açıkladı.

• Hayvanları Koruma Kanunu 2021 yılında artık hayvanların "mal değil canlı" olarak görüleceği vaadiyle değiştirilmiş, ancak hayvan öldürmenin cezası ertelenebilir veya para cezasına çevrilebilir cezalar olarak belirlenmişti.

HAKİM yaptığı açıklamada, mahkemelerin hayvanlarla ilgili davalarda gittikçe daha az cezalara hükmettiğini, belediyelerin hayvanlara karşı işledikleri suçların ise soruşturma izni verilmemesi nedeniyle tamamen cezasız kaldığını söyledi.

Artan nefret söylemi

HAKİM ayrıca medyada özellikle sokaktaki köpeklere yönelik nefret söylemlerinin artmasının ve bu söylemlerin de cezasız kalmasının bağımsızlığı her geçen gün azalan yargıya da yansıdığını söyleyerek, infial yaratan olaylarda dahi cezasızlığın alışkanlık haline getirildiğini; önlem alınmaz ve kolluk kuvvetleri ile yargı mensupları görevlerini yapmamaya devam ederse tüm hayvanları ve toplumu tehdit eden şiddetin meşrulaştırılmaya devam edileceğini belirtti:

“Bu karara iyi bakın, dayanabiliyorsanız Köpük’ün dakikalarca şiddet uygulanarak öldürüldüğü videoyu izleyin. Köpük gibi kaç hayvanı kol gezen bu cezasızlık yüzünden kaybettiğimizi ve kaybetmeye devam edeceğimizi düşünün. Bir daha karşınıza köpeklere veya diğer hayvanlara nefret kusan, onları suçlu ilan eden, öldürülmeleri gerektiği fikrini bir virüs gibi yayan insanları ve paylaşımları gördüğünüzde, aklınıza Köpük’ü ve ölümünün bedelini 6 bin TL’lik ceza olarak belirleyen bu mahkemeyi getirin.



“Onlar için mücadele etmeye devam.” (TY)