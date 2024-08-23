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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 17:56
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 18:02
2 dk Okuma

BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE’NİN SALDIRILARINI KINADI:

“Hakikatin gücü, susturulmaya çalışılan her sesle daha da büyüyecek”

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Türkiye’nin saldırısında Hêro Bahadîn ve Gülistan Tara’nın öldürülmesiyle ilgili cezasızlıkla mücadele çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Hakikatin gücü, susturulmaya çalışılan her sesle daha da büyüyecek”

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Türkiye'nin sınır ötesine düzenlediği saldırıda iki gazeteciyi öldürmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Meslek örgütleri saldırıyı hem kınadı hem de “insanlık dışı” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin Irak’ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde Kürt gazetecilere yönelik ilk saldırı olmadığını belirtti.

Son iki yılda benzer saldırılarda öldürülen Jineoloji Araştırma Merkezi üyesi ve Jineoloji Dergisi Editörü Akademisyen Nagihan Akarsel’i, Hawar Haber Ajansı (ANHA) muhabiri Îsam Abdullah’ı, JIN TV çalışanı Necmeddin Faysal’ı ve Çira TV muhabiri Murat Mîrza’yı hatırlattı.

Saldırıların cezasızlıkla sonuçlanmaması için mücadele çağrısı yaptı:

Basın özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir ve hiçbir baskı, tehdit veya saldırı, gerçekleri ortaya çıkarmaya ve hakikatin izinde olmaya kararlı gazetecilerin sesini susturamaz.

Özgür basın, halkın doğru bilgiye erişiminin en temel güvencesidir. Ancak bu güvence, hakikatin izinde olan cesur gazetecilerin hedef alınmasıyla her geçen gün zayıflatılmak istenmektedir. Ne var ki, tüm bu baskı ve saldırılara rağmen, gazeteciler olarak gerçeklerin peşinden gitme kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Hakikatin gücü, susturulmaya çalışılan her sesle daha da büyüyecektir.

Gazetecilik mesleği, toplumları aydınlatan ve kamuoyunu bilgilendiren bir meslektir. Meslektaşlarımızın yaşamını yitirdiği bu acı olaylar, gazetecilerin ne denli zor şartlarda görevlerini yerine getirdiklerinin acı bir kanıtıdır. Gulistan Tara, Hêro Bahadîn, Îsam Abdullah, Necmeddin Faysal ve Murat Mîrza, halkın gerçekleri öğrenmesi için fedakarca çalışan, görevleri başında yaşamını yitiren gazetecilerdir. Onların anısını kalemlerimiz ve kameralarımızla yaşatacağımızı yineliyoruz.

Saldırılara karşı uluslararası tüm kurumları göreve davet ediyoruz. Gazetecilere yönelik bu saldırıların cezasız kalmaması için elimizden gelen tüm hukuki ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.

(HA)

Kürdistan gazetecilere saldırı
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Türkiye’den IKBY’de SİHA saldırısı: İki gazeteci hayatını kaybetti
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/haber/tsk-nin-suriye-saldirisinda-bir-gazeteci-oldu-bir-gazeteci-yaralandi-270240
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/haber/gazeteci-nagihan-akarsel-olduruldu-268025
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