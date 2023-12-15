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Yayın Tarihi: 15 Aralık 2023 19:12
 ~ Son Güncelleme: 15 Aralık 2023 19:19
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Hakeme yumruk atan Faruk Koca hakkında 13 yıla kadar hapis istemi

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi Rizespor maçında Umut Meler'i darp eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/15/hakeme-yumruk-atan-faruk-koca-hakkinda-13-yila-kadar-hapis-istemi.jpg
Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Ankaragücü-Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 4 sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Davanın ilk duruşma mahkemenin ilerleyen günlerde düzenleyeceği tensip zaptıyla belirlenecek.

Suçlamalar neler?

İddianamede Meler "müşteki", olay sonrası kulüp başkanlığından istifa eden Faruk Koca ile birlikte Meler’e saldıran Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede Koca'nın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması isteniyor.

Çelikkaya ve Şahin'in ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, Can hakkında da "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talebi var.

Şüpheliler hakkında ayrıca hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı isteniyor.

(HA)

sporda şiddet Faruk Koca
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