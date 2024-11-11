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Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 16:34
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2024 16:44
2 dk Okuma

Hakeme vurdu, 4 yıl 7 ay hapis cezası aldı ama hapse girmeyecek

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankaragücü Başkanı (eski) Faruk Koca'ya, hakem Halil Umut Meler'e vurduğu için 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık'tan 4 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Ancak Koca, 5 yıl içerisinde bir başka suç işlemezse hapse girmeyecek.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Hakeme vurdu, 4 yıl 7 ay hapis cezası aldı ama hapse girmeyecek

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, 15 ay 12 gün ile 5 yıl 15 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin katılmazken, sanık Osman Erkam Can ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, sanık avukatlarına son savunmaları için söz verdi. Avukatlar, müvekkillerinin haksız tahrik altında suçu işlediklerini öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Söz alan Meler'in avukatı da sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından hakim kararını açıkladı.

Koca, üç ayrı suçtan 4 yıl 7 ay hapse mahkum edildi

Mahkeme, olay tarihinde Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veri mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Diğer sanıklara verilen cezalar

Sanık Çelikkaya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 8 ay olmak üzere 5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Şahin'e aynı suçlardan sırasıyla 3 yıl 7 ay 22 gün ve 6 ay 20 gün olmak üzere 4 yıl 2 ay 12 gün, sanık Can'a ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 11 ay 7 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Halil Umut Meler Faruk Koca sporda şiddet
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