Hakeme saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca istifa etti

Süper Lig'de dün (11 Aralık) oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca istifasını verdi.

İstifa kararı, MKE Ankaragücü'nün kurumsal sosyal medya hesabından duyuruldu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

Faruk Koca, açıklamasında özetle şöyle dedi:

"Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum.

"Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaydan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey, kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir.

"Spor sahaları centilmen müsabakanın mekânı olması gerekir. Benim tavrım da dahil olmak üzere fairplaye gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda, salonlarda olmaması gerekir.

"Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim." (TY)