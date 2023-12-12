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Yayın Tarihi: 12 Aralık 2023 10:57
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2023 11:07
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Hakem Umut Meler'e saldırı: Tüm liglerdeki maçlar süresiz ertelendi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Futbol maçları savaş yeri değildir" dedi ve barış ortamını herkesin desteklemesi gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/12/hakem-umut-meler-e-saldiri-tum-liglerdeki-maclar-suresiz-ertelendi.jpg
Fotoğraf: Emin Sansar / AA (fail Faruk Koca)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili konuştu.

TFF'nin Levent'teki yerleşkesinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Büyükekşi, "Bu saldırı Türk futbolu adına şanssız ve utanç duyulacak bir saldırıdır” dedi.

Büyükekşi “Her gün bir hakemi suçluyorlar. Hakemlerimiz de insan. Mutlaka hataları olabilir ama bu kadar da tekmeler yumruklar atacak şekilde olmaz. Son verelim artık. Tüm kamuoyuna, tüm medyaya, tüm sosyal medyaya, tüm hakem yorumcularına, tüm kulüp başkanlarına, tüm yöneticilere, tüm teknik direktörlere, saha kenarında hakemlerini başını yiyenlere sesleniyorum. Türk futbolunun marka değerini düşürmeyelim, dünyaya daha fazla rezil olmayalım." diye konuştu.

“Spor, dostluktur ve kardeşliktir. Futbol maçları savaş yeri değildir." diye ekledi. "Hakemimize atılan bir yumruk var. Hele ki yere düştükten sonra tekmelemek utanç verici bir olay. Bu olayın kesinlikle unutulmaması lazım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması lazım. Bu daha büyük olaylara sebep olabilir, hepimiz zarar görebiliriz. Bu nedenle barış ortamını hepimiz desteklemeliyiz" dedi.

Büyükekşi ayrıca tüm lig maçlarının süresiz ertelendiğini açıkladı.

Ankaragücü Başkanı Koca, hakem Halil Umut Meler
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(HA)

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