Hakem Halil Umut Meler'in darp edilmesine ilişkin dava 28 Şubat'a bırakıldı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Halil Umut Meler: Faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin ile avukatları katıldı.

Koca: Tehdit kısmı doğru değil

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunması dinlenen Koca, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi, daha önce ayrıntılı savunma yaptığını, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hakem Meler'i tehdit ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne süren Koca, "Tehdit kısmı doğru değil. Hayatımın boyunca ilk defa birine fiziki müdahalede bulundum. Üzgünüm. Kamuoyuna üzüntülerimi ifade ettim. Mahkeme huzurunda bir kez daha üzüntülerimi iletiyorum" dedi.

Koca, müşteki avukatının, "Olay öncesinde olayın gelişimiyle ilgili provoke edecek bir beyan oldu mu?" sorusuna "Hayır" karşılığını verdi.

Sanık Kenan Çelikkaya da önceki ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.

Sanık Koca'nın avukatının, "Koca'dan Meler'e yönelik bir tehdit sözü duydunuz mu?" sorusu üzerine Çelikkaya, böyle bir söz işitmediğini söyledi.

Sanık Şahin Yunus Şahin de "Önceki savunmalarım geçerlidir. Meler'den özür dilerim" dedi.

"Tehdit sözünü duydum"

Sanıkların ardından söz alan Halil Umut Meler ise olayın iddianamede anlatıldığı şekilde gerçekleştiğini, tehdit sözünü duyduğunu, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini bildirdi.

Tanık Ömer Tolga Güldibi ise maçta hakem olarak görev yaptığını belirterek, "Arkamdan gelerek müştekiye vurduklarını gördüm. Koca, yumruk vururken 'Sizi bitireceğim' dedi. Meler'e de 'Seni öldüreceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

Avukat beyanları

Daha sonra söz alan Koca'nın avukatı, tanık anlatımlarına karşı yazılı beyanda bulunacaklarını bildirdi. Tanıkların müvekkiliyle ilgili şikayette bulundukları ayrı bir dosya olduğunu dile getiren avukat, olay sırasında aynı yerde bulunan kişileri de tespit ettiklerini, bu kişileri dosyaya bildirerek tanık olarak dinlenilmesini isteyeceklerini söyledi.

Halil Umut Meler'in avukatı ise Futbol Federasyonunun talimatlarında sahaya girecek kişilerin belli olduğunu ifade ederek, "Sanık Osman Erkam Can hakem davetiyle sahaya girebilecek kişiler içerisindedir. Olay sırasında herhangi bir hakem daveti söz konusu değildir. Kamera kayıtlarına bakılınca 20 saniye boyunca tekme salladığı, isabet ettirdiği görülmüştür. Bu hususları dikkate alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Avukatların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, kati rapor tanzimi için Meler'in Adli Tıp Kurumuna sevk işlemlerinin yapılmasına, Osman Erkam Can'ın avukatının davadan ayrılma talebinin reddedilmesine karar verilmesini talep etti.

Davanın ikinci duruşması 28 Şubat'ta

Daha sonra ara kararı açıklayan mahkeme, yazılı beyanlarını sunmak isteyenlere süre verip duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

Kati rapor tanzimi için Meler'i Adli Tıp Kurumuna sevk eden hakim, sanıkların duruşmadan vareste tutulması talebini kabul etti.

İddianameden

İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.

(EMK)