Hakan Fidan’dan İran Dışişleri Bakanına: Türkiye daha fazla tırmanma istemiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanlı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarının aktardığına göre Fidan Türkiye'nin bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti. Türkiye’nin gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini aktardı.

Abdullahiyan ise İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini ve İran’ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini belirtti.

Ancak, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini ekledi.

(HA)