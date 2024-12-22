Hakan Fidan ve Ebu Muhammed el-Culani Şam’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani ile br araya geldi
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, HTŞ lideri Culani ile görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Ebu Muhammed el-Culani görüştü.
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Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.
Erdoğan açıklamıştı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.
ABD Dışişleri yetkilisi de görüştü
ABD, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “terör örgütü” listesinde olan HTŞ, Suriye’de Baas rejimini devirmesinin ardından diplomatik temaslara başlamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Barbara Leaf, Şam'da HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani ile görüşmüştü.
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(EMK)