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HABER
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2024 16:17
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2024 09:50
2 dk Okuma

Hakan Fidan ve Ebu Muhammed el-Culani Şam’da görüştü

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, iki resmi yetkili, dikkat çekici bir oturma düzeninde karşılıklı olarak yan yana poz vermektedir. Sol tarafta Türkiye bayrağı, sağ tarafta ise üzerinde kırmızı yıldızlar bulunan bir başka bayrak yer almakta. Yetkililer, geleneksel bir desenle süslenmiş koltuklarda oturuyorlar ve arka planda oyma motiflerle bezeli detaylı bir duvar görülüyor. Ortada, oymalı ahşap bir konsol üzerinde çiçek aranjmanı bulunuyor. Görsel, resmi bir görüşme ya da diplomatik bir toplantıyı temsil ediyor gibi görünüyor. Ortam oldukça şık ve özenli bir şekilde tasarlanmış.
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani ile br araya geldi

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Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri yetkilisi de görüştü

ABD, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “terör örgütü” listesinde olan HTŞ, Suriye’de Baas rejimini devirmesinin ardından diplomatik temaslara başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Barbara Leaf, Şam'da HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani ile görüşmüştü.

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(EMK)

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