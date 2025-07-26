Hakan Fidan: "Suriye'de belli bir sakinliği yaşıyoruz, SDG'nin silahsızlanmaması sorun"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'te başlaması beklenen ve Fransa, Suriye ve ABD ile Suriye Demokratik Güçleri'nin entegrasyonu konulu görüşmeler öncesinde SDG'ye “vakit kaybetmeden, gönüllük içerisinde merkezi hükümetle bir anlaşmaya varması, bu anlaşmanın harekete geçmesi için sahici ve aması olmayan adımlar atması" uyarısında bulundu.

Fidan "Belli şeyleri bahane ederek bu ülkede silahlı yapıların varlığını devam etmesi kabul edilebilir değil. YPG'nin silah bırakmasını bekliyoruz” dedi.

Hakan Fidan cuma akşamı NTV'de katıldığı canlı yayında programı sunan Burcu Kaya ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

"Bizim gündemimiz kaymıyor"

Fidan, "Suriye'de yönetimin müttefiki grupların azınlık topluluklara yönelik kıyımının kanlı sonuçlarının suyun yüzeyine çıktığı dönemde belli şeyleri bahane ederek bu ülkede silahlı yapıların varlığını devam etmesi kabul edilebilir değil, YPG'nin silah bırakmasını bekliyoruz.” dedi.

Fidan "Süveyda'daki durum ortaya çıkınca bir gündem kayması[nın] ister istemez ortaya çık[tığını]" söyledi. "Ancak bizim gündemimiz kaymıyor." diyerek sözü "müdahale" tehditlerine getirdi.

Fidan: "Komşularımız bizin için hayati yaşam alanları"

"Suriye’nin bölünmesi bizim için milli güvenlik sorunudur, müdahale ederiz" yollu beyanları sorulan Fidan "Suriye'nin Türkiye'nin milli güvenliği için olan önemi tartışılmaz." dedi.

"Komşularımız bizim için hayati yaşam alanları. Buradaki problemlerle meşgul olmak istemiyoruz. Bu topraklarımıza göç, ekonomik durgunluk olarak geri dönüyor. Bir numaralı hedefimiz bölgede istikrarı, sükûneti ve güvenliği sağlamak. Bizde hegemonik bir yaklaşım yok."

Fidan müdahale sinyalinin dayanağı olarak şu tespitlerde bulundu:

Suriye'nin bölünmesinden, istikrarsızlığından faydalanacak aktörlerin Suriye'nin içinde bulunduğu çaresizlik ve ümitsizlik çukurunda debelenmesini görüyorduk. Başta İsrail'in böyle bir amacı olduğunu düşünüyoruz. Netanyahu bunu açıkça ifade etti. Süveyda'daki olayları fırsat bilen bazı diğer grupların hareketlendiğini gördük. Biz iktidar olarak uyarımızı vermek zorundaydık. Çünkü Suriye'de birlik bütünlük istiyoruz. Oradaki grupların bunun altın dengesini bulup o formülle gitmeleri gerekiyor. Biz İsrail'e hem kendi istihbarat kanallarımız üzerinden, ister muhataplarımız üzerinden aynı mesajı gönderiyoruz. Bizim gizli ajandamız yok. Biz diyoruz ki hiçbir ülke Suriye'ye tehdit oluşturmasın, Suriye de kimseye tehdit oluşturmasın. Bizim anlayışımız bu. Bizlerin bölgenin evlatları olarak barış içinde yaşamayı becermemiz, bu sistemi kurmayı becermemiz lazım.

"Süveyda katliamları Osmanlı'nın çekilmesinden"

Fidan, Suriye'deki katliamların oluşturduğu güvensizliği, Osmanlı'nın çekilmesine bağladı.

"Bölgede belli grupların kendini güvenli hissetmemesi, Osmanlı'nın çekilmesinden itibaren başlıyor. Burada üstü örtülmüş belli sorun alanları var. Bedevilerle Dürziler arasında cereyan eden çatışmalara, merkezi yönetimin müdahele etme çabasına İsrail'in engel olduğunu görüyoruz. Merkezi güçler orada olmazsa orada karşılıklı katliamı kimse engelleyemez. Bunlara rağmen bir anlayış birliği oluştu. Amman'da bir araya geldik. Sadece Dürzilerin üç kolundan biri her türlü anlaşmaya karşı oldukları yönünde bir dil kullandılar. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Hakan Fidan bir zamanlar bütün dünyayla birlikte Türkiye'nin "aranan teröristler" listesinde bulunan Ahmed eş-Şara'nın "kapsayıcı bir siyaset uygulamaya çalış[tığını]" iddia etti. "Şara'nın elindeki imkanlarla müdahele ettiğine inanıyorum" diyerek BM İnsan Hakları Komiseri Volker Türk'ün Suriye yönetimine yönelttiği eleştirilere karşı, Şara'nın arkasına geçti. Suriye'de devlet dışında silahlı grup olmamalı." derken, devletin Süveyda'da "kendi dışındaki" silahlı gruplarla birlikte azınlıklara yönelttiği şiddetten de söz etmedi.

"Trump'ın vizyonunu yıllardır bekliyorduk"

Dışişleri Bakanı, Trump'ın Özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan memnun. "ABD'nin bölgede yapıcı bir rol oynadığını gör[müş]."

Fidan Barrack diplomasisi için "Yıllardır beklediğimiz özgün bir vizyon. Biz bunu takdir ediyoruz. Hegemonu beklerseniz, hegemon gelir raconunu keser, istediğini alır, geldiği halinden daha fazlasını bırakır ve çeker gider. Sayın Barrack gerek İsrail ile gerek Suriye, Ürdün ve bizimle yaptığı görüşmelerde çok yoğun mesai harcadı. Şimdi belli bir sakinliği yaşıyoruz. Umarım böyle devam eder." dedi.

(AEK)