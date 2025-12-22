Hakan Fidan: SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’ye gitti.

Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre, Fidan, Güler ve Kalın başkent Şam’da Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya geldi.

Üçlüyü, Şam Uluslararası Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme karşıladı.

Ardından Türkiye heyeti, eş-Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Seleme ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Fidan “Suriye konusunda elimizden geleni yapmaya hazırız,” dedi.

Fidan, açıklamasını özetle şöyle sürdürdü:

Şu an özellikle Suriye-İsrail arasında yürütülen müzakerelerin sonuca ulaşmasını bekliyoruz. Bu, bölgenin akıbeti açısından son derece önemli. İsrail’in bölgede yayılmacı politikalar izlemek yerine, bölge ülkeleriyle karşılıklı rızaya dayanan bir anlaşma ve işbirliği içinde olması bölgenin istikrarına, küresel güvenliğe de katkı yapacak bir husus.

Diğer taraftan Şam’daki arkadaşlarımızın özellikle SDG ile yürüttüğü müzakerelerin gidişatı ile ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Tabii ki biz burada aynı perspektifi savunuyoruz. SDG’nin Suriye ordusuna entegresinin diyalog ve uzlaşma temelinde, tüm tarafların lehine olacak biçimde gerçekleşmesi ve bu sürecin Suriye’nin tarihinde belki de hiç olmadığı kadar istikrara kavuşmasının önünde bir engel olmaktan çıkması önem taşıyor. SDG’nin çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz. SDG’nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel.