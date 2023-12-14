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HABER
Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 17:33
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2023 17:46
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Hakan Fidan: Ermenistan ile normalleşmede herhangi bir engel görmüyoruz

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının tamamlanmasını beklediklerini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bölgesel istikrar ve barışa hiç olmadığı kadar yakınız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/14/hakan-fidan-ermenistan-ile-normallesmede-onumuzde-herhangi-bir-engel-gormuyoruz.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Fidan, iki ülke arasındaki ulaştırma ve enerji hatlarının güvenliği bakımından Güney Kafkasya'nın istikrarının ‘çok önemli’ olduğuna işaret ederek, “Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, orta koridorun önemli bir bileşenini oluşturmakta. Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu perçinleyebilmemiz için hattın tam kapasiteyle kullanıma açılması büyük önem arz etmekte” dedi.

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın iki ülkenin ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdığını ve Kars-Nahçıvan Demir Yolu Projesi'nin en kısa sürede hayata geçirilmesi için bütüncül bir stratejinin takip edildiğini belirten Fidan, “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapasitesinin genişletilmesi ve Hazar doğal gazının Türkiye ve Avrupa'ya aktarılması bu stratejimizin önemli unsurlarından biridir” diye konuştu.

“Barışa hiç olmadığı kadar yakınız”

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının tamamlanmasını beklediklerini belirten Fidan, “Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. Bölgesel istikrar ve barışa hiç olmadığı kadar yakınız” dedi.

Fidan, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı sınır ve barış anlaşmalarının olumlu şekilde seyretmesini memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, “Barış ve huzurun hakim olduğu bir Güney Kafkasya bütün aktörlerin çıkarınadır. Bu nedenle tüm taraflar barış ve normalleşme ikliminin oluşması için çaba göstermelidir” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün görüşmelerde bulunduklarını anlatan Fidan, normalleşme ve barış konusunda çok fazla teknik ve bazı siyasi konular bulunduğunu ancak onların da çözülmeyecek konular olmadığını söyledi.

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(VC)

türkiye-azerbaycan Ermenistan hakan fidan
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