ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 09:44
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 09:44
2 dk Okuma

Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’la görüştü

İki bakan 3+3 formatındaki toplantı için İran'ın başkenti Tahran'daydı. Bölgedeki "Batı egemenliğini azaltmayı" hedefleyen format, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Türkiye ve İran'ı kapsıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/hakan-fidan-ermenistan-disisleri-bakani-ararat-mirzoyanla-gorustu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan ile Ermenistan Dışişleri Bakanları, 3+3 formatındaki "Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu"nun ikinci toplantısı için dün (23 Ekim) İran’ın başkenti Tahran’da bir araya geldi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında, Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu vurguladı. 

“Kalıcı barış”

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın toplantıda dikkati çektiği konuları şöyle aktardı: 

“Bakanımız toplantıda: Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu, bu oluşumun bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceğini uluslararası topluma göstermesi açısından da önem taşıdığını, bölgede işbirliği ve dostluğun önündeki engellerin kalkmasının memnuniyet verici olduğunu, bölgesel huzur ve istikrarın yolunun Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğini, bölgesel ulaştırma bağlantılarının açılmasının normalleşme ve barış süreçlerine ivme kazandıracağını vurguladı.”

3+3 formatı

Ermenistan Kamu Radyosu’nda yer alan habere göre, siyaset bilimci Tigran Grigoryan “Batı’yı bölgeden çıkarmaya yönelik” 3+3 formatıyla ilgili temmuz ayında verdiği demeçte şöyle demişti:

“Bölgenin açıkça etki alanlarına ayrıldığını düşünüyorum. Bir alanda Rusya, diğerinde Türkiye nüfuz sahibi olacak.

“Bu öyle bir model ki, bölgenin büyük ülkeleri küçük ülkeler üzerinde patronaj kuruyor. Ermenistan ve Karabağ’ın (Artsakh) geri kalanı Rusya’nın sorumluluk bölgesi olacak ve Türkiye’nin Azerbaycan’daki etkisi artacak.

“Bu aşamada bu platform daha çok danışma niteliğine sahip olacak.” (TY)

türkiye-ermenistan hakan fidan Ararat Mirzoyan karabağ
ilgili haberler
Papa Francis: Karabağ'daki manastır ve ibadethaneler korunmalı
16 Ekim 2023
/haber/papa-francis-karabag-daki-manastir-ve-ibadethaneler-korunmali-286375
Karabağ’ın eski cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan gözaltına alındı
5 Ekim 2023
/haber/karabagin-eski-cumhurbaskani-arayik-harutyunyan-gozaltina-alindi-285812
Karabağ'dan göç edenlerin sayısı 50 bine dayandı
27 Eylül 2023
/haber/karabag-dan-goc-edenlerin-sayisi-50-bine-dayandi-285440
Azerbaycan: Karabağ operasyonunda 192 askerimiz öldü
27 Eylül 2023
/haber/azerbaycan-karabag-operasyonunda-192-askerimiz-oldu-285421
Dağlık Karabağ-Artsakh kurban edildi
23 Eylül 2023
/yazi/daglik-karabag-artsakh-kurban-edildi-284382
Karabağ’da ne oldu?
22 Eylül 2023
/haber/karabag-da-ne-oldu-284368
Avrupa basınında Karabağ: "Jeopolitik olarak ilgi çekmiyor"
20 Eylül 2023
/haber/avrupa-basininda-karabag-jeopolitik-olarak-ilgi-cekmiyor-284280
ilgili haberler
Papa Francis: Karabağ'daki manastır ve ibadethaneler korunmalı
16 Ekim 2023
/haber/papa-francis-karabag-daki-manastir-ve-ibadethaneler-korunmali-286375
Karabağ’ın eski cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan gözaltına alındı
5 Ekim 2023
/haber/karabagin-eski-cumhurbaskani-arayik-harutyunyan-gozaltina-alindi-285812
Karabağ'dan göç edenlerin sayısı 50 bine dayandı
27 Eylül 2023
/haber/karabag-dan-goc-edenlerin-sayisi-50-bine-dayandi-285440
Azerbaycan: Karabağ operasyonunda 192 askerimiz öldü
27 Eylül 2023
/haber/azerbaycan-karabag-operasyonunda-192-askerimiz-oldu-285421
Dağlık Karabağ-Artsakh kurban edildi
23 Eylül 2023
/yazi/daglik-karabag-artsakh-kurban-edildi-284382
Karabağ’da ne oldu?
22 Eylül 2023
/haber/karabag-da-ne-oldu-284368
Avrupa basınında Karabağ: "Jeopolitik olarak ilgi çekmiyor"
20 Eylül 2023
/haber/avrupa-basininda-karabag-jeopolitik-olarak-ilgi-cekmiyor-284280
Sayfa Başına Git