Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’la görüştü

Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan ile Ermenistan Dışişleri Bakanları, 3+3 formatındaki "Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu"nun ikinci toplantısı için dün (23 Ekim) İran’ın başkenti Tahran’da bir araya geldi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında, Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu vurguladı.

“Kalıcı barış”

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın toplantıda dikkati çektiği konuları şöyle aktardı:

“Bakanımız toplantıda: Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu, bu oluşumun bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceğini uluslararası topluma göstermesi açısından da önem taşıdığını, bölgede işbirliği ve dostluğun önündeki engellerin kalkmasının memnuniyet verici olduğunu, bölgesel huzur ve istikrarın yolunun Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğini, bölgesel ulaştırma bağlantılarının açılmasının normalleşme ve barış süreçlerine ivme kazandıracağını vurguladı.”