Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’la görüştü
Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan ile Ermenistan Dışişleri Bakanları, 3+3 formatındaki "Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu"nun ikinci toplantısı için dün (23 Ekim) İran’ın başkenti Tahran’da bir araya geldi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında, Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu vurguladı.
“Kalıcı barış”
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın toplantıda dikkati çektiği konuları şöyle aktardı:
“Bakanımız toplantıda: Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu, bu oluşumun bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceğini uluslararası topluma göstermesi açısından da önem taşıdığını, bölgede işbirliği ve dostluğun önündeki engellerin kalkmasının memnuniyet verici olduğunu, bölgesel huzur ve istikrarın yolunun Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğini, bölgesel ulaştırma bağlantılarının açılmasının normalleşme ve barış süreçlerine ivme kazandıracağını vurguladı.”
3+3 formatı
Ermenistan Kamu Radyosu’nda yer alan habere göre, siyaset bilimci Tigran Grigoryan “Batı’yı bölgeden çıkarmaya yönelik” 3+3 formatıyla ilgili temmuz ayında verdiği demeçte şöyle demişti:
“Bölgenin açıkça etki alanlarına ayrıldığını düşünüyorum. Bir alanda Rusya, diğerinde Türkiye nüfuz sahibi olacak.
“Bu öyle bir model ki, bölgenin büyük ülkeleri küçük ülkeler üzerinde patronaj kuruyor. Ermenistan ve Karabağ’ın (Artsakh) geri kalanı Rusya’nın sorumluluk bölgesi olacak ve Türkiye’nin Azerbaycan’daki etkisi artacak.
“Bu aşamada bu platform daha çok danışma niteliğine sahip olacak.” (TY)