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Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 21:07
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 21:27
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Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmelerinden sonraki ortak basın açıklamasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Böyle de devam edecektir." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanıyla görüştü
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün (27 Ağustos) Dışişleri Bakanlığında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 15 Haziran 2021'de imzaladıkları Şuşa Beyannamesi ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kaydedilen ilerlemeyi devam ettirmek için çalıştıklarını ifade eden Fidan, Bayramov'la en son 5 Temmuz'da Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında bir araya geldiklerini aktardı.

"Sürdürülebilir barış için tarihi şans mevcut"

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, görüşmede Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi yönündeki ortak temenniyi bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayan Fidan, bu kapsamda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinde kaydedilen gelişmeleri de değerlendirdiklerini söyledi.

Karabağ Savaşı'ndaki Azerbaycan-Türkiye işbirliğini ele alan Bayramov, bölgede sürdürülebilir barış için tarihi bir şansın olduğunu söyledi ve barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler olduğunu aktardı. Bayramov, mevcut süreçlerle ilgili şu yorumlarda bulundu:

"Bu gelişmelerle ilgili tüm işler Azerbaycan ile Türkiye arasında koordineli şekilde hayata geçiriliyor. Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu, karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir. Ülkelerimizin bu politikaları bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir."

Fidan, Güney Kafkasya'daki gündemin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırısını da hassasiyetle ele aldıklarını aktardı.

"Türkiye ve Azerbaycan, Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi"

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceği mesajını veren Fidan, ekonomik ilişkilerin de güçlendiğine şöyle işaret etti: "Ekonomik ilişkilerimizin geldiği noktadan memnuniyet duyuyoruz. Enerji alanında işbirliğimizi ilerletirken ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir stratejiyle çalışmaktayız."

Bayramov da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2023'te 8 milyar dolar olduğunu, 2024'te de olumlu dinamiğin devam ettiğini kaydetti. Enerji alanındaki iş birliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliğinin Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdiğini söyledi.

Iğdır-Nahçıvan-Kars Doğal Gaz Boru Hattı'nın yakında tamamlanacağını söyleyen Bayramov, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının yıllık kapasitesinin de 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarıldığını aktardı.

"Bir millet iki devlet" anlayışı devam edecek

Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye'nin koordineli şekilde hareket ettiğini belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu, karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir." dedi.

Fidan da Türkiye ve Azerbaycan'ın daima "bir millet iki devlet anlayışıyla" hareket ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin aynı şekilde devam edeceğini söyledi. (NK)

Azerbaycan hakan fidan dışişleri
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/haber/ermenistan-ve-azerbaycan-arasinda-sinir-anlasmasi-294471
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