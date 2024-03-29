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Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 20:46
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2024 22:09
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SONAR İSTANBUL ANKET SONUÇLARI

Hakan Bayrakçı: "İmamoğlu yüzde 47,3 ile Kurum'un 6,9 puan önünde"

14-28 Mayıs seçimlerini Cumhurbaşkanlığı 2. turu dahil gerçeğe çok yakın sonuçlarla ölçen SONAR araştırma sahibi Bayrakçı 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına ilişkin sonuncu araştırmasını açıkladı. Bayrakçı daha önce fark "4-5 puana çıkarsa" sonucun netleşeceğini söylemişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hakan Bayrakçı: "İmamoğlu yüzde 47,3 ile Kurum'un 6,9 puan önünde"
Ekrem İmamoğlu/facebook.com @imamogluekrem

Seçmenlerin sandık başına gitmesine iki gün kala SONAR kamuoyu araştırma şirketinin İstanbul seçim anketi sonuçları, şirketin sahibi ve yöneticisi Hakan Bayrakçı'nın X hesabından paylaşıldı:  İmamoğlu, 6.9 puan önde.

Bayrakçı'nın 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 1. ve 2.  tur sonuçlarını ve milletvekili genel seçimlerinde partilerin aldıkları oyları seçimlerden 10 gün önce gerçeğe çok yakın değerlerle tahmin etmiş olması dolayısıyla İstanbul 31 Mart öngörüleri haberciler ve iktidar ve muhalefet arasındaki yarışın sonuçlarını merak edenlerce bekleniyordu. 

Bayrakçı daha önce CNN Türk'te katıldığı bir programda  "Hata payının [yüzde] 2 olduğu ankette bir aday 41 diğer aday 43 ise başa başlar demektir" demiş; "Fark dört, beş puan üzerine [çıktığında]" sonucun netleşeceğini söylemişti.  

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SONAR anketinde öne çıkanlar

SONAR'ın araştırmasında İstanbul seçmenine "31 Mart Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ismini sayacağım partiler ve adaylarından hangisine oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

"Kararsızım, sandığa gitmeyeceğim, geçersiz oy kullanacağım, fikrim yok ve cevap yok" diyenler de oransal olarak dağıtıldıktan sonra tablo şöyle oluştu. 

Parti        Aday_______________ Yüzde__

CHP
Ekrem İmamoğlu
47,3
AKP Murat Kurum 40,4
YRP Mehmet Altınöz   3,1
ZP Azmi Karamahmutoğlu   3,0
DEM Parti M. D. Beştaş-M. Çepni   2,9
İYİ Parti  Buğra Kavuncu    2,1 
Diğerleri     1,2 

 

Sosyal medyada tepkiler

Ankete sosyal medyadan ilk tepkiler, sonuçların "manipülatif olduğu"nu iddia edenlerden geldi. Görüş açıklayanlar, eğilimlerine göre, anket verilerinin aynı zamanda hem AKP hem CHP seçmenini "sandıktan uzak tutma" kastıyla ya da tersine "AKP'lileri sandığa götürme maksadıyla" veya "İmamoğlu'na stratejik oy vermeyi düşünenleri kendi partilerine döndürmek üzere manipüle edildiğini" iddia ettiler. 

Paylaşımlara bakıldığında bu yargıların genellikle İmamoğlu ile Kurum arasındaki farkın bu ölçüde açılmasının olanaksızlığı varsayımından kaynaklandığı görülüyor. 

Bayrakçı'nın 14-28 Mayıs öngörüleri

Bayrakçı'nın büyük kamuoyu araştırma kuruluşlarının çoğunluğunun standart hata payından çok daha yüksek oranlarda gerçek sonuçlardan uzaklaştıkları 2023 Mayıs genel seçimlerinde doğruya çok yakın öngörülerde bulunmuş olması, 31 Mart İstanbul seçimlerinde dikkatlerin SONAR'ın son anketinde toplanmasına neden olmuştu. 

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,41 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,95, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan  yüzde 5,19 oranında oy almıştı. 

Bayrakçı, 3 Mayıs'ta açıkladığı anket sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 48.8 (49,41), Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.1 (44,95,) oranında oy alacağını ilan etmiş, diğer anket firmalarından hiçbiri gerçek sonuçlara bu ölçüde yaklaşamamıştı.  

Cumhurbaşkanlığının birinci turda hiçbir adayın yüzde 50 +1'e ulaşamaması üzerine ikinci tura kalması üzerine 28 Mayıs'ta yenilenen seçimi Erdoğan oyların yüzde 52,18'ini alarak kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,52 ile kaybetti. 

Hakan Bayrakçı'nın 3 Mayıs'ta yayınladığı ankette "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda olursa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre Erdoğan'ın yüzde 52,1, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,9 oranında oy alacağı öngörülmüştü.  

(AEK)

31 mart yerel seçim ekrem imamoğlu murat kurum sonar araştırma Hakan Bayrakçı
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