Hakan Bayrakçı: "Ekrem İmamoğlu sahaya indi, fark yarattı"

14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin öngörülerinin sonuçlara yakın olmasıyla göze çarpan SONAR kamuoyu araştırma kuruluşu başkanı Hakan Bayrakçı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu'nun arayı açmaya başladığını bildirdi.

Bayrakçı 22 Şubat'ta yayımladığı anket sonuçlarına göre, "İmamoğlu'nun 41.9, Kurum'un 41.3, DEM Parti'nin 4.8, İYİ Parti'nin 4, Yeniden Refah Partisi'nin ise 2,5 oy oranına sahip olduğunu" söylemişti.

Bayrakçı: İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark yüzde 1'in altında

CNN Türk'te önceki akşam Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulunan Bayrakçı "elindeki son anket sonuçları"na dayanarak İstanbul seçimlerinde tablonun değişmeye başladığını yorumladı.

"Son on, onbeş günde birkaç

puanlık İmamoğlu önceliği"

Bayrakçı bir buçuk, iki ay önce İmamoğlu'nun "çok yüksek bir puanla önde" olduğunu, "adaylar belli olduktan sonra yapılan ilk anketlerde iki, iki buçuk puan önde" çıktığını ve "on beş yirmi gün önceki süreçte kafa kafaya geldi[klerini]" özetledi.



Ancak Bayrakçı, kendi gözlemleri ve ilçe bazlı çalışmalardan uyarladığı sonuçlara göre, "Kafa kafaya durum[un] devam [etmekle birlikte] son on onbeş gün içinde birkaç puanlık İmamoğlu önceliği çıkmış" olduğunu anlattı. "Olay toplam 2.5-3 puanın içinde.'' dedi.

Bayrakçı programda sorulan sorulara karşılık, "İmamoğlu sahaya indi. Muhtemelen, birkaç puan fark çıkışı yapmış olabilir." dedi.

Bayrakçı anketlerde "kararasız" olarak nitlenen seçmen grubunun yüzde 11-12'de kalacağını ancak bu kesimin oylarının hemen her zaman yarışan partiler arasında oransal olarak dağıldığını ileri sürdü. SONAR başkanı, "Görüş belirtmeyenlerin bir adaya daha fazla yığılması gibi bir durum yok. Onun için emin konuşabiliyoruz." dedi.



Hakan Bayrakçı "Hata payının [yüzde] 2 olduğu ankette bir aday 41 diğer aday 43 ise başa başlar demektir" dedi. "Fark dört, beş puan üzerine [çıktığında]" sonucun netleşeceğini söyledi.

(AEK)