Hak ve hukuk örgütleri, işkenceye soruşturma açılmasını talep etti

İnsan hakları ve hukuk örgütleri, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen zanlının maruz kaldığı muameleye ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), 19 yaşındaki Y.E.Ç.’nin işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 19 yaşındaki Y.E.Ç. dün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet Müdürlüğünden iki kadın polisin kolunda çıkarılan Y.E.Ç. siyah poşete sarılı haldeydi, ayakkabısı yoktu. Adliyeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin “Hayvan Durum İzleme” aracıyla götürüldü. Adliyeye götürülürken de yaralı koluna bastırıldı ve saçları çekilerek zorla kafasını kaldırması sağlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü muameleye dair soruşturma açıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi: “Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.”

ÇHD: İşkence, insanlığa karşı suçtur

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İşkenceyle Mücadele Komisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kolluğun işkence görüntülerini pervasızca paylaşması bugün cezasızlıkta gelinen noktayı açıkça göstermektedir. Hiçbir koşulda şüpheliye insan onuru ile bağdaşmayan bir muamele yapılamaz. İşkence tek bir insana değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve hiçbir mazereti olamaz!” dedi.

İHD: İşkence ve kötü muamele mutlak yasaktır

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, “İntikamcı yaklaşım bir devlet uygulaması olamaz” başlıklı açıklamasında, yapılanların işkence kapsamında olduğunu ifade etti:

“Dün akşam İstanbul Ümraniye’de hırsızlık suçundan aranan ve birden fazla suç dosyası olduğu halde tutuklanmayan Y.E.G, açtığı ateş sonucu görev başındaki bir kadın polisin ölümüne sebep olmuştur. Gözaltı işlemleri sonrası basına verilen görüntülerde Y.E.G.'ye çöp poşeti giydirilmiş ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasında kullanılan “hayvan nakil aracı”na bindirilerek ters kelepçeli ve yarı çıplak halde görünmüştür. Bu durum apaçık işkencedir.

Her bireyin insan onuruna yaraşır muamele görme hakkı evrensel bir insan hakkıdır. İşkence ve kötü muamele mutlak yasaktır. İsnat edilen suç ne olursa olsun bir kişinin iç hukuk ve imzalanan uluslararası sözleşmelere aykırı bir biçimde işlem yapılması, özellikle gözaltına alınan kişiler için geçerli olan BM Mandela Kurallarına aykırı biçimde işlem yapılması kabul edilemez. Hiçbir devletin intikamcı yaklaşım hakkı uygulama hakkı olamaz! Bu olaya sebep olan sorumlular hakkında etkin soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz.”

ÖHD: Temel insan hakları ihlal edildi

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) de suçun ve cezanın yasalarla belirlenmiş olduğunu altını çizdi:

“İstanbul'da bir polis memurunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.E.G. isimli kişi, kolluk görevlileri tarafından, kameralar önünde hiçbir çekince olmadan insan onuruna aykırı bir şekilde temel insan haklarını alenen ihlal eden fiillere maruz bırakılmış ve bu suç fiillerine ilişkin görüntüler topluma servis edilmiştir.

Bir suç işleyen ya da işlediği iddia edilen kişinin yasalar karşısındaki yargılanma usulü ve cezası belirlenmiştir. Suçu ne olursa olsun hiç kimseye işkence, eziyet ve insan onuruyla bağdaşmayan muamele edilemez. Bu usul ve kurallara uymayarak, aşağılayıcı, ırkçılık içeren ve işkence suçu oluşturan eylemlerde bulunan kamu görevlileri suç işlemektedir. İlgili kolluk görevlileri derhal tespit edilerek haklarında etkili bir soruşturma yürütülmelidir!”

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de “Bütün uluslararası belgelerde ve iç hukukta işkence/kötü muamele mutlak olarak yasaklanmıştır. Hiçbir koşulda insanlık onuru ile bağdaşmayan fiil ve davranışlar meşru gösterilemez. Adli ve idari soruşturmaların başlatılması hukuk devleti olmanın gereğidir” açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu? İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 22 Eylül’de "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunduğu açıklanan Y.E.Ç., Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanmaya çalışıldığı esnada polislerle arasında arbede yaşandı. Y.E.Ç. bir polisin silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş etti. Olayda, iki polis ve şüphelinin annesi P.G. (43) yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görev yapan Şeyda Yılmaz'ın görev esnasında çıkan çatışmada yaralandığını, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, çatışmada polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'nin de yaralandığını açıkladı. Zanlı Y.E.Ç. yaralı şekilde gözaltına alındı. Dün Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilen ve savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Y.E.Ç.’nin, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

(AS)