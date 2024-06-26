Hak savunucusu Bahadır Ural hayatını kaybetti

Hak savunucusu, Kaos GL Derneği üyelerinden ve derneğin Denetim Kurulu üyesi, 40+ Lubunya İnisiyatifi’nin kurucularından Bahadır Ural hayatını kaybetti.

Hafıza Merkezi: Devri daim olsun

Hafıza Merkezi de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı:

“Eski çalışma arkadaşımız Bahadır Ural’ı çok erken kaybetmenin acısı içindeyiz. Başta eski çalışanımız 15 yıllık hayat arkadaşı İsmail Alacaoğlu olmak üzere bütün ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve metanet dileriz. Devri daim olsun.”

Ural'ın cenazesi bugün saat 16.00'da İzmir Narlıdere Cemevi'nden kaldırılacak.

(EMK)