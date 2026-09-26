Hak savunucuları İstanbul ve Ankara’da hasta mahpusların serbest bırakılmasını istedi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul ve Ankara şubeleri, cezaevlerindeki hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla haftalık eylemlerini sürdürdü. Eylemlerde, ağır sağlık sorunları yaşayan Mehmet Elçe ve Abdülhalik Orak’ın tahliye edilmesi çağrısı yapıldı.
Yüzde 93 engelli Mehmet Elçe serbest bırakılsın
İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, “F Oturması” eyleminin 757’ncisini dernek binası önünde yaptı. Açıklamada, Elazığ R Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 62 yaşındaki ağır hasta mahpus Mehmet Elçe’nin durumuna vurgu yapıldı.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, basın metnini okuyan İHD üyesi Nimet Tanrıkulu, Elçe’nin mide kanseri nedeniyle midesinin tamamının alındığını, geçirdiği beyin kanaması sonucu felç kalarak tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiğini belirtti.
Hastanelerin ve Adli Tıp Kurumu’nun "tek başına yaşamını sürdüremez" ve "yüzde 93 engelli" raporlarına rağmen Elçe’nin tahliye edilmeyip sevk edildiğini hatırlatan Tanrıkulu, bağırsak tıkanıklığı nedeniyle ameliyat riski bulunan mahpusun durumunun her geçen gün ağırlaştığını aktararak serbest bırakılmasını istedi.
Abdülhalik Orak için infaz erteleme talebi
Hasta Mahpuslar Özgürlük İnisiyatifi ise eylemlerinin 629’uncu haftasında Ankara Sakarya Caddesi’nde bir araya geldi.
Kırıkkale Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan hasta mahpus Abdülhalik Orak’ın durumunu paylaşan İHD Eş Başkanı Sevil Turgut, Orak’ın felç, ağır astım, diyabet, iç kanama riski ve son olarak tespit edilen beyin küçülmesi gibi çok sayıda kronik rahatsızlığı olduğunu belirtti.
Orak’ın beslenme, banyo ve giyinme gibi temel ihtiyaçlarını dahi tek başına karşılayamadığını vurgulayan Turgut, "Esas ihtiyaç yeni bir hapishane sevki değil, özgür koşullarda ailesinin yanında bakım ve tedavidir. İnfazı derhal ertelenmeli ve kendisi tahliye edilmelidir" dedi.
Açıklamalar, hasta mahpusların serbest bırakılmasına yönelik sloganlarla sona erdi.
(EMK)