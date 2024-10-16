ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 15:57
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 16:04
2 dk Okuma

Hak savunucuları hasta mahpus Hatice Onaran'a mektup gönderdi

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Hatice Onaran’a gönderilen kartların, bu haksız tutuklama kararına karşı bir ilk adım olduğunu belirterek, Onaran'a selam ve desteklerini iletti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyelerinden oluşan bir grup insan, Hatice Onaran'a destek amaçlı bir eylem gerçekleştiriyor. Katılımcılar, ellerinde zarflar ve mektuplar tutarak dayanışma mesajları veriyorlar. Grup, büyük bir pankart açmış; pankartta "İnsan Hakları Savunucularına Yönelik Yargı Baskısına Son! Hatice Onaran Yalnız Değildir!" yazıyor.
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/ bianet

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyeleri, bir mahpusa para gönderdiği gerekçesiyle hapis cezası alan ve cezası onanan insan hakları savunucusu Hatice Onaran'a destek amacıyla mektup gönderdi.

10 Ekim'de Gebze Cezaevi'ne giren Onaran, yüzde 77 engelli ve kolon kanseri hastası. Bugün yapılması gereken sağlık kontrolleri, cezaevinde olması nedeniyle yapılamadı.

Beyoğlu’ndaki İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde yapılan basın açıklamasında, derneğin ve Hapishane Komisyonu'nun üyesi Hatice Onaran'ın karşı karşıya olduğu haksız dava ve ceza kararına tepki gösterildi.

Açıklamayı okuyan Oya Ersoy, Onaran’ın hasta mahpuslar için gösterdiği dayanışmanın insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı:

"Derneğimizin ve Hapishane Komisyonumuzun üyesi olan, özellikle mahpus hakları savunucusu ve hasta mahpusların tedavi hakkına erişimi için mücadele eden Hatice Onaran’ın, ihtiyacı olan bir mahpusa para yatırmasının suç sayılması akıl ve vicdan dışıdır. Bu akıl dışı davada verilen ceza kararı yine akıl dışı bir şekilde kesinleşmiş oldu. Arkadaşımız, aynı zamanda ciddi sağlık sorunları yaşayan bir onkoloji hastasıdır (kolon kanseri). Bugün dışarıda olsaydı kendisinin de tetkik ve kontrollerinin yapılacağı bir gündü."

Ersoy, Hatice Onaran’ın sadece insani dayanışma gösterdiğini, hasta mahpusları yalnız bırakmadığını belirtti. Ayrıca İHD üyeleri olarak Onaran’ın yanında olduklarını ve mahpuslarla dayanışmanın suç sayılamayacağını vurguladı.

İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
10 Ekim 2024
655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Ekim 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpuslar Hatice Onaran oya ersoy insan hakları insan hakları savunucuları
ilgili haberler
Eren Keskin: Cezaevlerine para yatırmak artık suç sayılıyor
Bugün 13:54
/haber/eren-keskin-cezaevlerine-para-yatirmak-artik-suc-sayiliyor-300830
655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Ekim 2024
/haber/655-f-oturmasi-hasta-ve-engelli-mahpus-hatice-onaran-serbest-birakilsin-300663
İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
10 Ekim 2024
/haber/ihd-hatice-onaran-yalniz-degildir-300597
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Eren Keskin: Cezaevlerine para yatırmak artık suç sayılıyor
Bugün 13:54
/haber/eren-keskin-cezaevlerine-para-yatirmak-artik-suc-sayiliyor-300830
655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Ekim 2024
/haber/655-f-oturmasi-hasta-ve-engelli-mahpus-hatice-onaran-serbest-birakilsin-300663
İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
10 Ekim 2024
/haber/ihd-hatice-onaran-yalniz-degildir-300597
Sayfa Başına Git