Hak savunucuları hasta mahpus Hatice Onaran'a mektup gönderdi

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyeleri, bir mahpusa para gönderdiği gerekçesiyle hapis cezası alan ve cezası onanan insan hakları savunucusu Hatice Onaran'a destek amacıyla mektup gönderdi.

10 Ekim'de Gebze Cezaevi'ne giren Onaran, yüzde 77 engelli ve kolon kanseri hastası. Bugün yapılması gereken sağlık kontrolleri, cezaevinde olması nedeniyle yapılamadı.

Beyoğlu’ndaki İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde yapılan basın açıklamasında, derneğin ve Hapishane Komisyonu'nun üyesi Hatice Onaran'ın karşı karşıya olduğu haksız dava ve ceza kararına tepki gösterildi.

Açıklamayı okuyan Oya Ersoy, Onaran’ın hasta mahpuslar için gösterdiği dayanışmanın insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı:

"Derneğimizin ve Hapishane Komisyonumuzun üyesi olan, özellikle mahpus hakları savunucusu ve hasta mahpusların tedavi hakkına erişimi için mücadele eden Hatice Onaran’ın, ihtiyacı olan bir mahpusa para yatırmasının suç sayılması akıl ve vicdan dışıdır. Bu akıl dışı davada verilen ceza kararı yine akıl dışı bir şekilde kesinleşmiş oldu. Arkadaşımız, aynı zamanda ciddi sağlık sorunları yaşayan bir onkoloji hastasıdır (kolon kanseri). Bugün dışarıda olsaydı kendisinin de tetkik ve kontrollerinin yapılacağı bir gündü."

Ersoy, Hatice Onaran’ın sadece insani dayanışma gösterdiğini, hasta mahpusları yalnız bırakmadığını belirtti. Ayrıca İHD üyeleri olarak Onaran’ın yanında olduklarını ve mahpuslarla dayanışmanın suç sayılamayacağını vurguladı.

İHD: Hatice Onaran yalnız değildir

655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın

(EMK)