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Yayın Tarihi: 5 Mart 2024 15:55
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2024 16:37
3 dk Okuma

Hak örgütlerinden sosyal medya platformlarına: Türkiye’de devlet sansürüne direnin

"Sosyal medya platformları, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında korunan ifadeleri hedef alan resmi ve gayri resmi baskılara karşı sert ve ortak bir duruş sergilemeli, artan çevrimiçi sansür karşısında artırılmış şeffaflık ilkesini benimsemelidir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hak örgütlerinden sosyal medya platformlarına: Türkiye’de devlet sansürüne direnin

Türkiye’den iki dünyadan da 20 ifade özgürlüğü ve insan hakları örgütü, 31 Mart seçimleri yaklaşırken hem Türkiye’ye hem de çevrimiçi platformlara çağrı yaptı.

Türkiye’den çevrimiçi platformlara içerik engellemeleri için baskı yapmaya son vermesini, platformlardan da Türkiye’nin dijital sansürüne karşı direnmelerini istedi:

“Ülke çapında gerçekleşecek önemli yerel seçimler yaklaşırken, Türkiye makamları bir kez daha kısıtlayıcı internet yasasını kullanarak sosyal medya platformlarını kontrol etme çabalarını yoğunlaştırıyor ve hükümeti eleştiren içeriklerin engellenmesini talep ediyor. Sosyal medya platformları, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında korunan ifadeleri hedef alan resmi ve gayri resmi baskılara karşı sert ve ortak bir duruş sergilemeli, artan çevrimiçi sansür karşısında artırılmış şeffaflık ilkesini benimsemelidir.”

Sosyal medya platformlarına ve hükümete öneriler

Hak örgütleri, platformların seçim dönemindeki önemli anlarda kapanma durumlarına karşı erişimi açık tutmaları için acil durum planları oluşturmalarının büyük önem taşıdığını da belirtti.

Platformları sivil toplum kuruluşları ve etkilenen topluluklarla istişare ederek aşağıdaki adımları atmaya davet etti:

● İfade özgürlüğü kapsamında korunan ifadelere erişimin engellenmesine dair kararlara mahkemede itiraz ederek ve uygulamanın kapsamı ile süresini kısıtlayarak direnin. Engelleme kararlarını, özellikle siyasi söylemin en üst düzeyde korumaya sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, uluslararası ifade özgürlüğü standartlarına göre değerlendirin.

● Türkiye'de Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde, seçim günü ve seçim öncesi süreçte hükümet tarafından uygulanabilecek olası yaptırımların ifade özgürlüğü üzerindeki etkileri ve sansüre müdahil olma riskini değerlendirmek ve bunları azaltmak için ek insan hakları durum tespiti çalışmaları gerçekleştirin. Bu çalışma, seçim dönemi boyunca bant daraltma veya erişimi engelleme durumunda platforma erişimi sürdürmek için bir acil durum planı oluşturmayı da içermelidir.

● Hükümetin sansür talepleri konusunda şeffaf olun. Şeffaflık, içeriğin barındırıldığı URL'de mevcut olmadığını, engellenme nedeniyle birlikte (örn. bir kararla) kullanıcılara bildirmeyi, ilgili olduğunda kararın ve vaka çalışmalarının (Lumens veritabanı aracılığıyla da) yayınlanmasını da içerir. Bu eylemlerin hızlı bir şekilde kamuoyuna duyurulması, hükümetleri hesap verebilir kılmak ve platformlara ayrı ayrı yönelen gayri resmi baskıyı azaltmak için kilit öneme sahiptir.

● Yasal ve gayri resmi hükümet baskısı hakkında bilgi paylaşmak için diğer şirketlerle iletişim kurun. Özellikle seçim dönemlerinde aşırı sansür taleplerine karşı ortak bir duruş sergilemeyi taahhüt edin.

● Şirket politikası ve uygulamalarının etkilerini, engelleme kararlarına konu olan içerik veya hesapların bağlamını ve yaptırımların gerçek tehdit ve etkilerini daha iyi anlamak için Türkiye'deki sivil toplumla yakın ilişki ve iletişim halinde olun.

"Şeffaflığı arttırın"

Türkiye hükümetine de öneride bulunan hak örgütleri, devletlerin ifade özgürlüğü ile adil ve serbest seçim hakkını güvence altına almak konusunda birincil sorumluluğa sahip olduğunu kaydetti. Türkiye’den şu tavsiyeleri uygulayarak yükümlülükleri yerine getirmelerini istedi:

● Uluslararası ifade özgürlüğü ve insan hakları standartlarına uyarak Türkiye'nin internet mevzuatında uluslararası insan hakları hukuku ile uyumsuz bulunan hükümleri yürürlükten kaldırın.

● Başta siyasi söyleme ilişkin içerikler olmak üzere, insan hakları yükümlülüklerini ihlal eden çevrimiçi içeriklerin sansürlenmesi için sosyal medya platformlarına baskı uygulamak amacıyla yasal ve gayri resmi yolları kullanmaktan kaçının.

● Tüm içerik çıkarma taleplerinin kamuya açıklanması da dahil olmak üzere, sosyal medya platformlarıyla ilişkilerde şeffaflığı artırın.

● Çevrimiçi platformlara karşı alınan her türlü tedbirin yasallık, meşruiyet, gereklilik ve orantılılık ilkelerine tümüyle uygun olmasını sağlayın.

● Seçimlerden önce, seçimler sırasında veya sonrasında sosyal medya platformlarına bant daraltma uygulamaktan veya platformlara erişimi engellemekten kaçının.

İmzacı kuruluşlar şöyle:

ARTICLE 19, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Access Now, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), PEN Danimarka, Digital Action, PEN İngiltere, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Freedom House, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Medya ve Hukuk Araştırmaları Derneği (MLSA), OBC Transeuropa, PEN Amerika, PEN Kanada, PEN International, PEN Norveç, P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu, SMEX, Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO), PEN İsveç

(HA)

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23 Şubat 2024
/haber/aym-sansur-yasasi-kararinin-gerekcesini-acikladi-baskan-zuhtu-arslan-serh-dustu-292273
AYM, 502 internet sansürü için toplu olarak “hak ihlali” kararı verdi
7 Şubat 2024
/haber/aym-502-internet-sansuru-icin-toplu-olarak-hak-ihlali-karari-verdi-291545
İnternet aydınlıktır, sansür karanlık…
29 Ocak 2024
/yazi/internet-aydinliktir-sansur-karanlik-291122
Türkiye 2022'de en az 4 bin 427 Twitter hesabı ile tweete sansür uyguladı
21 Aralık 2023
/haber/turkiye-2022-de-en-az-4-bin-427-twitter-hesabi-ile-tweete-sansur-uyguladi-289636
253 bin internet sitesine 108 milyon erişim engeli
20 Ağustos 2023
/haber/253-bin-internet-sitesine-108-milyon-erisim-engeli-282955
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27 Temmuz 2023
/haber/gazetecilerin-davasindaki-evli-savci-ve-hakimin-tayini-cikti-haberine-erisim-engeli-282086
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/haber/bir-haftada-461-habere-erisim-engeli-281923
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/haber/yeni-yasam-gazetesi-nin-internet-sitesine-erisim-engeli-281566
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/haber/bilal-erdogan-in-adinin-karistigi-uluslararasi-sorusturma-haberi-icin-erisim-engeli-yagdi-280917
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