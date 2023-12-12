Hak örgütlerinden mahpuslara kart

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı, bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü/Haftası etkinlikleri kapsamında mahpuslara kart gönderdi.

Derneğin İstanbul Şubesi önünde basın açıklamasının ardından PTT Taksim Şubesi’nden kart attılar.

Derneğin Nisan 2022 tarihli hasta mahpuslar raporuna göre, 651’i ağır olmak üzere en az 1517 hasta mahpus bulunuyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Kasım 2023 itibari ile 405 hapishanede 273 bin 405 tutuklu ve hükümlü var.

TİHV Yönetim Kurulu üyesi Ümit Efe, Türkiye cezaevlerinde 290 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunduğuna dikkati çekti: “Özgürlüğünden mahrum bırakılan kişiler için bir avuç gökyüzü götürmek istiyoruz. Biraz umut götürmek istiyoruz. Tecrit ve işkence uygulamalarına son verilmesini istiyoruz. Hasta tutukların tabutla değil, umutla tahliye edilmeleri için mücadelemize devam edeceğiz.”

MA’nın haberine göre, diğer illerdeki etkinlikler şöyle:

Ankara

Ankara Barosu, İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya geldi. Konur Sokak’ta yapılan ve hak örgütü temsilcilerinin katıldığı açıklamada konuşan Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, insan hakları savunucuları ile muhaliflerin sindirilmeye çalışıldığını, hukuk ve kamu kurumlarının iktidarın baskı aracı haline geldiğini kaydetti:

“Düşünce ve ifade özgürlüğünün korunması devletlerin mutlak sorumluluğundadır ve demokrasinin vazgeçilmezidir. Hak savunucuları, dünyanın her yerinde yaşanan savaşlara ve insan hakları ihlallerine rağmen barış, eşitlik, adalet ve özgürlük için mücadele etmeye devam ediyorlar. Bu mücadele bizlerin de asli görevidir.”

Adana

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adana Şubeler Platformu, İHD ve Adana Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Platformu, KHK’lilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek amacıyla İnönü Parkı'nda açıklama yaptı.

KHK Platformu Sözcüsü Münir Korkmaz, “Bizler, aidiyetlerimiz, etnik kökenimiz, inançlarımız ve özgür şekilde düşüncelerimizi ifade ettiğimiz için suçlandık. Bunu kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. İnsan hakları haftasında bunu buradan yinelemek istiyoruz; KHK’ler iptal edilecek, bizler işlerimize ve özgürlüklerimize geri döneceğiz” diye konuştu.

Batman

İHD Batman Şubesi, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

İHD Şube Yöneticisi Sinan İslam Gegin yaptığı açıklamada, cezaevlerinde ağır ve ciddi ihlallerin yaşandığını, “insan hakları ihlal merkezlerine” dönüştüğünü belirtti: “Türkiye hapishanelerinde; mahpuslar hastalık ve diğer nedenlerle yaşamını yitirmeye devam etmekte, sevk ve sürgünler, işkence ve kötü muamele, tecrit ve izolasyon, ailelerle görüş engelleri, haberleşme haklarının engellenmesi, keyfi disiplin soruşturmaları gibi çok sayıda hak ihlali yaşanmaktadır.”

Cezaevlerindeki açlık grevleri ve hasta mahpusların durumuna da dikkat çeken Gegin, hak ihlallerin giderilmesi için güvenlikçi politikalardan vazgeçilerek insan haklarını ve evrensel kuralları merkezine alan bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hakkari

İHD Hakkari Şubesi, Barış Anneleri Yüksekova Meclisi üyelerini ziyaret etti. Annelere karanfillerin verildiği ziyarette konuşan Şube Eşbaşkanı Sibel Çapraz, bu yılki “insan hakları” etkinliklerini trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Anneleri Adalet Safalı, Perişan Akçelik ile Akçelik’in oğlu Cihan Akçelik ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Erdal Safalıya adadıklarını belirtti.

Çapraz, “Dünyanın her yerinde anneler her zaman savaşa karşı durmuşlardır. Çünkü savaşta en acı çekenler anneler oluyor. Bu münasebetle siz değerli annelerle bir araya gelerek sohbet etmek istedik” dedi. Barış anneleri de, ziyaretten dolayı heyete teşekkür etti.