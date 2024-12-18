Hak örgütlerinden cezaevleri raporu: Mahpusların sağlık hakkı ihlal ediliyor

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Kocaeli 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahpusların hak ihlallerine yönelik ortak bir rapor hazırladı.

Derneklerin cezaevlerindeki mahpuslarla yaptığı görüşmelere dayanan rapora göre, mahpusların sağlık hizmeti alma hakkı ve özel yaşama saygı hakkı sistematik olarak ihlal ediliyor.

Cezaevlerinde yapılan rutin genel aramalar keyfi bir şekilde artırılmaktadır. Ayrıca mahpusların özel eşyalarına keyfi bir şekilde el konuldu ve mahpusların özel alanları ihlal edilmektedir. Cezaevindeki temel ihtiyaçlara ve temizlik için kullanılan malzemelere keyfi bir şekilde el konulmaktadır. Hastane sevk hizmetleri konusunda yıllardır devam eden sorunlar bulunmaktadır. Mahpuslar hastaneye götürülmemektedir. Herhangi bir poliklinikten randevu almak isteyen veya kontrole gitmesi gereken bir mahpus aylarca bekletilmektedir. Mahpuslara hastaneye götürüldüğünde zaman zaman kelepçeli muayene dayatılıyor. Mahpuslar kelepçeli tedavi veya tedavi olmama arasında kalıyor. Kelepçeli muayene ve tedaviyi kabul etmeyen mahpuslar tedavi olmadan hapishaneye geri getirilmektedir. Hastanede bulunan bazı doktorlar ısrarla, sevki sağlayan jandarma ile fikir birliği içerisinde kelepçeleri açtırmamaktadırlar. Sorunların idareye aktarılması için idare ile yapılan karşılıklı görüşmelerde mahpusların oturmasına izin verilmemektedir. Mahpuslar görüşme esnasında sürekli olarak ayakta bekletilmektedir. Mahpuslara mutfak kullanımı ve temizlik için gerekli alan sağlanmamaktadır. Kocaeli Valiliği İl İnsan Hakları Kuruluna hapishanedeki mahpuslar tarafından yapılan başvurular üzerine bir İnceleme Komisyonu oluşturulmuştur. İnceleme Komisyonu tarafından hapishaneye yapılan ziyaret neticesinde tanzim edilen raporda bu hücrelerin kullanılmasının "insani olmadığı" değerlendirmesi yapılmıştır ÖHD, ÇHD, İHD ve CİSST'in cezaevlerindeki fiziksel koşulları ve mahpuslara yönelik hak ihlallerini detaylandırdığı ortak raporda şu hususlar öne çıktı:

Derneğimizin de dahil olduğu heyet tarafından Kocaeli 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı ve Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir kısım mahpusla gerçekleştirilen görüşme sonrası kaleme alınan raporumuzu paylaşıyoruz. pic.twitter.com/24wHAoTnfG — ÇHD Hapishane Komisyonu (@ChdHapishane) December 18, 2024

(EC)