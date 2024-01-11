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Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 11:48
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2024 14:25
2 dk Okuma

Hak örgütlerinden ABD’ye, Gazze'de gazetecilerin korunması çağrısı

Uluslararası kuruluşlar, İsrail güçlerince Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi konusunda süren cezasızlık düzenine son verilmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hak örgütlerinden ABD’ye, Gazze'de gazetecilerin korunması çağrısı
Fotoğraf: AA

Basın özgürlüğü ve insan hakları kuruluşları, ABD Başkanı Joe Biden'a, 7 Ekim'den bu yana 23 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gazetecilerin korunması çağrısıyla mektup yazdı.

Mektupta şu örgütlerin imzası var: Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Freedom House, Basın Özgürlüğü Vakfı, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Columbia Üniversitesinin Knight First Amendment Enstitüsü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF).

Hızlı, şeffaf ve bağımsız soruşturmaların desteklenmesi talebi

İsrail, Gazze ve Lübnan'da 7 Ekim'den bu yana, CPJ’nin açıklamasına göre en az 79 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü kaydedilen mektupta, “Yönetiminizin, çatışmalarda gazetecilerin öldürülmesine ilişkin hesap verme süreçlerini etkili biçimde takip etmek ve olayları haber yapan yerel ve uluslararası gazetecileri korumak ve desteklemek için daha fazlasını yapabileceğine ve yapması gerektiğine inanıyoruz” dediler.

Mektupta, Biden'dan gazetecilerin öldürülmesine ilişkin hızlı, şeffaf ve bağımsız soruşturmaları desteklemesi ve Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile de dahil olmak üzere İsrail güçlerince gazetecilerin öldürülmesi konusunda süren cezasızlık düzenine son verilmesi çağrısında bulunuldu.

İletişim kesintilerine son verilmesi talebi

Biden'a, İsrail'e Amerikan silah ve askeri yardımının nihai kullanımına ilişkin kapsamlı, şeffaf ve kamuya açık değerlendirmeler yapması çağrısı da yapılan mektupta, İsrail ve Mısır'ın uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin vermesi ve İsrail'in iletişim kesintilerine son vermesi talep edildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdü ve 7 Ekim'de başlayan saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 115'e yükseldi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı öldürülen gazetciler
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