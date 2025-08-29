Hak aramanın önüne ekonomik bariyer: Çevre davalarında milyonluk bilirkişi ücretleri

Türkiye’de ekoloji mücadelesi veren yurttaşlar ve çevre örgütleri, mahkeme kapısında astronomik bilirkişi ve keşif ücretleriyle karşı karşıya.

Gümüşhane’de 94 bin, İzmir’de 180 bin, Marmara’da ise 1,5 milyon TL’yi bulan bu bedeller, hak arama mücadelesinin önünde aşılması güç bir duvara dönüşmüş durumda.

Mayıs ayında Polen Ekoloji’nin sosyal medyada paylaştığı bir çağrı dikkat çekmişti. Çağrıda, Gümüşhane’nin Aksu köyünde Yıldızlar Holding bünyesindeki SSS Madencilik tarafından yapılmak istenen siyanürlü altın madenciliği projesine karşı açılan bir dava için mahkemenin 94 bin TL bilirkişi ücreti tayin ettiği duyuruluyordu.

“Çevre davalarında belirlenen bu yüksek bilirkişi ücretleri hak aramanın önünü kesiyor. Şirketlerin projelerini kamusal denetimden kaçırmasına hizmet ediyor” denilerek kamuoyundan dayanışma talep ediliyordu.

Polen Ekoloji’den Cemil Aksu, bu davanın ardındaki süreci şöyle anlatıyor:

Cemil Aksu

“Gümüşhane'nin yüzölçümünün yüzde 93’ü bakır, gümüş, altın vb. maden aramaları için ruhsatlandırılmış. Bu alanlar içinde ormanlar, tarım alanları, meralar ve iskan alanları da var. Küçücük bir ilin neredeyse tamamı madenciliğine açılmak isteniyor.

Biz Aksu köyündeki madenin ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için dava açtık. Ancak karşımıza 94 bin TL gibi astronomik bir bilirkişi ücreti çıkarıldı. Köylülerin bunu ödeyebilmesi imkânsız. Dayanışma çağrısı yaptık ve duyarlı yurttaşların katkısıyla bu parayı toplayabildik.”

Aksu, çok değil, daha birkaç sene önce çevre davalarının çok daha erişilebilir olduğunu hatırlatıyor:

“2016’da Karadeniz'de hidroelektrik santral (HES) projelerine karşı direnişte Kazım (Delal) Amca vardı Rizeli. Kazım Amca davayı açabilmek ve bilirkişi ücretini ödeyebilmek için ahırındaki ineğini satmıştı. Bugün bırakın ineği, köyü satsanız bu ücretleri karşılamaya yetişemezsiniz. “

Aksu’ya göre masraflar, yurttaşları ve sivil toplum kuruluşlarını en baştan, davadan vazgeçirmek için bilinçli bir şekilde artırılıyor:

“Bilirkişi ücretleri şirketleri koruyan bir kalkan haline geldi. Yurttaşların hak aramasının önünde en büyük engel artık bu maliyetler.”

Ergene’de 1,5 milyon TL’lik masraf

Derya Tolgay ve Nevin Sungur

Gümüşhane Aksu köyünde talep edilen bilirkişi ücreti dayanışmayla yatırıldı. Madene karşı yargı süreci devam ediyor. Ancak benzer bir tablo Marmara’da da karşımıza çıkıyor. ‘Marmara Yaşasın’ inisiyatifinden Derya Tolgay, Tekirdağ’daki Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.'ye karşı açılan davada karşılaştıkları rakamı şöyle aktarıyor:

“Bizden 1,5 milyon TL bilirkişi ücreti talep edildi. İlk itirazımızda bilirkişi heyetinde hidrolog (su döngüsünü inceleyen uzman bilim insanı) dahi yoktu. Ölçümler yetersizdi. Biz kapsamlı, laboratuvar ortamında analizler yapılmasını istedik. Bunun için çıkarılan bedel ise inanılmaz boyutta. Böyle bir rakamı ödemek hiçbir yurttaşın, hiçbir sivil inisiyatifin gücüyle mümkün değil.”

Dava dosyalarına göre, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü bilirkişi çalışması için 1 milyon 200 bin TL, yapılacak kimyasal analizler için de bir firma 296 bin 520 TL teklif sunmuş durumda.

Tolgay, bugüne kadar 148 bin TL masraf yaptıklarını; ancak bu yeni taleple birlikte toplam yükün 1,5 milyon TL’yi geçeceğini belirtiyor. Bu mahkemeye sunulan dilekçede şöyle anlatılıyor:

“İstanbul Üniversitesi ve kimyasal tahlil laboratuvarının (tekliflerin) maddi yönüne gelindiğinde; öngörülen ve teklif edilen çalışma bağlamında fahiş bir fiyat olup, davacıların bu tutarları karşılamaları mümkün bulunmamaktadır.

Davacılar bu davayı, hiçbir menfaat beklentisi olmayan, çevreye, topluma ve çocuklarına karşı sorumluluk duygusu ile açmışlardır.

Davanın geldiğimiz aşamasında; toplam 1milyon 500 bin TL civarındaki keşif, bilirkişi ve analiz ücretinin toplumsal sorumluluk adına dava açmış bulunan davacılar tarafından karşılanması mümkün değildir.”

“Don Kişot bilinmezliği içerisindeyiz”

25 Haziran 2025 tarihli son duruşmada mahkeme ihtiyati tedbir talebini reddetti; ancak dosya hâlâ bilirkişi incelemesinde. Tolgay’a göre, bu mücadele sadece dava taraflarını değil; tüm Marmara’yı ilgilendiriyor:

“Marmara tabutuna bir çivi daha çakmamak için, Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.’nin denize atık su deşarjını derhal durdurması gerekiyor. Şirket denetime açık olmadığı gibi, diğer hususlar da sır perdesinin ardına gizlenmiş. Marmara Denizi’ne boşaltılan günlük atık miktarına ilişkin kesin veriler bilinmiyor. Davanın bu aşamasında adeta yeldeğirmenlerine karşı savaşan Don Kişot bilinmezliği içerisindeyiz.

Ancak bu davada Don Kişot’un sanrıları değil, Marmara Denizi’ni telafisi mümkün olmayan şekilde kirleten şirketin yüksek makamlar tarafından bilinmezlik perdesi ile birlikte korunduğu gerçeği ile karşı karşıyayız.

Ergene’den Marmara’ya zehir akıtılıyor. Müsilaj bunun en görünür sonucu oldu. Bizim davamız Marmara’yı savunma davası. Ancak bu masraflarla sivil toplumun eli kolu bağlanıyor. Bu kadar yüksek fiyatlarla kimse çevre davası açamaz.

Baktığınızda ortada çevreyi kirleten, ekolojik yıkıma sebep olan bir şirket var. Bunun üzerinden para kazanıyorlar. Ama diğer tarafta doğayı korumaya çalışan, kamu yararını önceleyen de bir kesim var ve tüm masraf bu kesimin üzerine yıkılıyor. İstenilen ücretler çok afaki. Sonuçta kamu yararını ilgilendiren bir meselede giderler kamu kaynaklarıyla karşılanabilir.”

Siyasetin gündemine giren sorun

Evrim Rızvanoğlu

Söz konusu engel sadece çevre örgütlerinin değil; siyasetin de gündeminde. O dönem DEVA, bugün CHP İstanbul Milletvekili olan Evrim Rızvanoğlu, Mayıs 2025’te Meclis’e bir kanun teklifi sundu. Teklif ile ”çevrenin, doğal varlıkların, doğal kaynakların veya kültürel varlıkların korunması amacıyla kamu yararına açılan davalarda bilirkişi ücretlerinin tamamının veya bir kısmının Hazine tarafından karşılanması” öngörülüyor.

Teklif bugün Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu’nda. TBMM ise tatilde. Yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak. Teklif, Genel Kurul’a ne zaman gelir bilinmez; ancak Rızvanoğlu mücadelesini sürdürüyor.

Kanun teklifi vermesindeki motivasyonunu anlatan Rızvanoğlu “Bu ülkede bir vatandaş çevresini, ormanını, suyunu korumak için dava açmak istediğinde karşısına devasa bir ekonomik duvar çıkıyor. 100 bin TL’den başlayıp 1,5 milyon TL’ye kadar çıkan masraflar isteniyor. Bu rakamlar, bir köylünün, bir emekçinin, bir çevre gönüllüsünün ödeyebileceği paralar değil,” diyor ve ekliyor:

“Benim derdim şu: Vatandaşa ‘Sen haklı olabilirsin ama paran yoksa mahkemeye giremezsin’ denemez. Çevre davaları bireysel çıkarlar için değil, hepimizin geleceği için açılıyor. Bu yüzden ben de bu engelin kaldırılması için harekete geçtim. Çünkü bu mesele sadece parayla ilgili değil, hakkını arayıp arayamamakla ilgili.”

Ergene Davası’nda istenen 1 milyon TL’lik (KDV hariç) bilirkişi masrafı.

“Yıldırıyor, caydırıyor, susturuyor”

Rızvanoğlu, yüksek bilirkişi ücretleri nedeniyle insanların haklı oldukları davadan bile vazgeçmek zorunda kaldığını söylüyor:

“Bu tabloyu şöyle özetleyebilirim: Yıldırıyor, caydırıyor, susturuyor. Vatandaş anayasal hakkını kullanmak istiyor ama ekonomik bariyerle karşılaşıyor.

Oysa çevre davaları bireysel menfaat için değil, toplumun ortak yaşam hakkı için açılıyor. Bu yüzden teklifimde bu yükün Hazine’ye devredilmesini önerdim. Çünkü kamu yararını ilgilendiren davalarda bedel de kamu tarafından üstlenilmelidir.”

Rızvanoğlu, kanun teklifinde Anayasa'nın 36. maddesindeki ‘herkesin mahkemeye başvurma ve hak arama hürriyeti’ ile 56. maddesindeki ‘çevrenin korunmasında ‘hem devlete hem de yurttaşlara ödev yükleyen’ hükümlere atıf yapıyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “Mahkemeye erişim hakkı yalnızca biçimsel değil, maddi anlamda da erişilebilir olmalıdır” içtihadını hatırlatıyor:

"Adil yargılanma hakkı sadece mahkemeye dilekçe verebilmek değildir. O dilekçeyi güçlendirecek delillere, bilirkişi raporlarına, keşif sonuçlarına ulaşabilmek de adil yargılanmanın parçasıdır. Eğer bu aşamada vatandaşa ‘Önce 500 bin lTL yatır’ deniyorsa, bu hakkın fiilen kullanılması engelleniyor demektir.

AYM de çok açık bir ilke koydu. Yani ‘Sadece ‘kapı açık’ demek yetmez; vatandaş o kapıdan gerçekten geçebilmelidir.’ dedi. Türkiye’de çevre davalarında yaşanan ise tam tersi. Kapı açık görünüyor; ama içeri girmek için milyonluk faturaları ödemek zorundasınız. Bu durumda mahkemeye erişim hakkı kâğıt üzerinde var, fiiliyatta yok.

Bugün çevre davaları, yalnızca güçlü avukatları tutabilecek, yüksek masrafları ödeyebilecek kesimlerin açabildiği davalara dönüşmüş durumda. Bu, hukuk devleti ilkesiyle de, çevre hakkıyla da, AYM’nin kendi içtihadıyla da bağdaşmıyor.

“Hak aramak lüks olmamalı”

Cemil Aksu, köylülerin sadece kendi topraklarını değil, herkes için doğayı savunduğunu hatırlatıyor:

“Bu insanlar aslında bütün canlılar adına mücadele ediyor. Ormanı, suyu, merayı koruyorlar. Ancak şirketler korunuyor, yurttaşların önüne barikat üzerine barikat kuruluyor.”

Derya Tolgay da benzer bir uyarıda bulunuyor: “Bu paralar ödenirse kimse çevre davası açamaz. Kamu yararı için açılan davalar fiilen zenginlerin lüksü haline geliyor.”

Türkiye’nin dört bir yanında açılan çevre davalarında bugün belirleyici olan sadece bilimsel raporlar değil, aynı zamanda bu raporların maliyetini kimin karşılayacağı sorusu. Gümüşhane’de köylüler dayanışmayla 94 bin TL’yi toplayabildi. Ama Marmara’da 1,5 milyon TL’lik bedel, hak aramanın önünde devasa bir duvar olarak duruyor.

Çevreyi savunmak isteyen yurttaşların karşısına çıkan bu “ekonomik duvar”, sadece yerel mücadelelerin değil, Türkiye’de adalete erişim hakkının da en kritik tartışma başlıklarından biri haline gelmiş durumda. (HA/TY)

Bu haber, Oslo Metropolitan Üniversitesi Gazetecilik ve Uluslararası Medya Merkezi (OsloMet-JMIC) finansal desteği ile üretilmiştir. Haberin içeriğinden yalnızca IPS İletişim Vakfı/bianet sorumludur ve hiçbir şekilde OsloMet-JMIC’in görüşlerini yansıtmamaktadır.