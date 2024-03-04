ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Mart 2024 15:27
 ~ Son Güncelleme: 4 Mart 2024 15:29
1 dk Okuma

Haiti’de 4 bin mahpus firar etti

Çatışmaların arttığı ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Haiti’de 4 bin mahpus firar etti
Fotoğraf: Ary News

Haiti'de çeteler, hapishaneye silahlı saldırı düzenledi.

Başkent Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine hafta sonu baskın yapan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Hükümetin açıklamasına göre, çatışma esnasında 4 bin mahpus hapishaneden firar ederken, 12 kişi de yaşamını yitirdi.

OHAL ilan edildi

Guardian’ın haberine göre, Haiti hükümeti, binlerce mahpusun kaçması sonrasında yaşanan şiddet patlamasının ardından “sokakların kontrolünü yeniden ele geçirmek amacıyla” olağanüstü hal (OHAL) ve gece sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini açıkladı.

Başbakan vekili olarak görev yapan Maliye Bakanı Patrick Boivert “Polise, sokağa çıkma yasağını uygulamak ve tüm suçluları tutuklamak için elindeki tüm yasal yolları kullanması emredildi” açıklamasını yaptı.

Hapishane baskını, hükümetin, ülkeyi istikrara kavuşturmak için BM destekli bir güvenlik gücü talep etmesinin ardından geldi.

Barbecue olarak bilinen eski elit polis gücü ve çete lideri Jimmy Chérizier, saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Ülkede Başbakan Ariel Henry'in istifası talebiyle bir süredir protestolar düzenleniyor.

BM: Hapishanede 187 mahpus kaldı

Birleşmiş Milletler’den (BM) CNN’e konuşan bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, hafta sonu yaklaşık 3 bin 500 mahpusun Haiti'nin Port-Au-Prince'teki Ulusal Cezaevi'nden kaçtığına inanıldığını söyledi. Açıklama yapan yetkiliye göre hapishanede 3 bin 687 mahpus vardı.

Haiti'deki BM misyonu, ülkedeki hapishanelerde bulunan tutukluları ve insani koşulları izliyor.

(AS)

haiti silahlı çatışma
Sayfa Başına Git