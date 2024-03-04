Haiti’de 4 bin mahpus firar etti

Haiti'de çeteler, hapishaneye silahlı saldırı düzenledi.

Başkent Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine hafta sonu baskın yapan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Hükümetin açıklamasına göre, çatışma esnasında 4 bin mahpus hapishaneden firar ederken, 12 kişi de yaşamını yitirdi.

OHAL ilan edildi

Guardian’ın haberine göre, Haiti hükümeti, binlerce mahpusun kaçması sonrasında yaşanan şiddet patlamasının ardından “sokakların kontrolünü yeniden ele geçirmek amacıyla” olağanüstü hal (OHAL) ve gece sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini açıkladı.

Başbakan vekili olarak görev yapan Maliye Bakanı Patrick Boivert “Polise, sokağa çıkma yasağını uygulamak ve tüm suçluları tutuklamak için elindeki tüm yasal yolları kullanması emredildi” açıklamasını yaptı.

Hapishane baskını, hükümetin, ülkeyi istikrara kavuşturmak için BM destekli bir güvenlik gücü talep etmesinin ardından geldi.

Barbecue olarak bilinen eski elit polis gücü ve çete lideri Jimmy Chérizier, saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Ülkede Başbakan Ariel Henry'in istifası talebiyle bir süredir protestolar düzenleniyor.

BM: Hapishanede 187 mahpus kaldı

Birleşmiş Milletler’den (BM) CNN’e konuşan bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, hafta sonu yaklaşık 3 bin 500 mahpusun Haiti'nin Port-Au-Prince'teki Ulusal Cezaevi'nden kaçtığına inanıldığını söyledi. Açıklama yapan yetkiliye göre hapishanede 3 bin 687 mahpus vardı.

Haiti'deki BM misyonu, ülkedeki hapishanelerde bulunan tutukluları ve insani koşulları izliyor.

(AS)