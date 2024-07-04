Haiti'de son 2 günde 25 kişi silahlı saldırılarda öldürüldü

Haiti'de şiddet olayları yeniden tırmanışa geçti.

AA’nın yerel basından aktardığına göre, başkent Port-au-Prince'e bağlı Gressier kasabasında, çeteler arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 2 günde 25 kişi öldürüldü.

“Halk evlerini terk ediyor”

Basına konuşan bir polis yetkilisi, "Durum oldukça karışık. Silahlı çeteler tüm şehri işgal etmiş durumda. Küçük gruplar halinde hareket ediyorlar ve çeşitli mahalleleri ele geçiriyorlar. Halk evlerini terk ediyor, edemeyenler ise korkudan evlerinden çıkamıyor" dedi.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Gressier kasabasında, silahlı çetelerin sebep olduğu olaylar kınanarak, ulusal polise tam destek verildiği bildirildi.

“Önemli miktarda cephane ele geçirildi”

Polisin operasyonları sonucu Gressier'de çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğünü belirten Konsey, önemli miktarda cephanenin ele geçirildiğini kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çete üyelerinin polis karakollarına baskın düzenlediği ve sivil halkı tehdit ettiği görülüyor.

Haiti’deki şiddet

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastının ardından aynı yıl Ağustos ayında 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda derinleşti.

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtildi.

Kenya, 27 Haziran'da kaos ve şiddet olaylarının durdurulması amacıyla Haiti'ye 400 kişilik polis gücü göndermişti.

(AS)