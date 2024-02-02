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Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 23:18
 ~ Son Güncelleme: 3 Şubat 2024 00:49
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"İTİBAR SUİKASTİNE UĞRADIM"

Hafize Gaye Erkan TCMB Başkanlığından "affını istedi" yerine yardımcısı Fatih Karahan atandı

Hafize Gaye Erkan, istifasını uğratıldığı "itibar suikasti"yle ilişkilendirdi. Ailesi ve bebeğinin daha fazla etkilenmemesi için görevi bıraktığını açıkladı. Erdoğan gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yerine yardımcısı Fatih Karahan'ı atadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hafize Gaye Erkan TCMB Başkanlığından "affını istedi" yerine yardımcısı Fatih Karahan atandı
Hafize Gaye Erkan

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bir sosyal medya açıklamasıyla "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğü görevi[nden] affı[nı] talep etmiş bulun[duğunu]", daha kısa ve basit bir anlatımla, TCMB Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Yerine yardımcısı Fatih Karahan atandı

Erkan'ın istifasının duyulmasından kısa süre sonra Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla yerine, yardımcılığını yürütmekte olan Fatih Karahan'ın atandığı duyuruldu. 

"İtibar suikasti"

Erkan kararına gerekçe olarak başarılı çalışmalarına karşın "[...] son dönemde şahsı[na] yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlen[diğini]" ve "bu süreçten aile[si] ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladı[nın] daha fazla etkilenmemesi"ni istemesini gösterdi. 

Erkan'ın istifası öncesinde medyada babası Erol Erkan'ın herhangi bir yetkisi ve görevi olmamasına karşın TCMB'deki çalışmalara ve iç işleyişe karıştığı ve yakınlarının kayırılmasına çaba gösterdiği yolunda iddialar yer alıyordu. 

Mehmet Şimşek: "Kendi takdiridir,
yerine yenisini önereceğim"

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'ın istifası konusunda yaptığı açıklamada "[...] aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir." değerlendirmesinde bulundu. Şimşek Erkan'ın kararını "saygı ile karşıl[adığını] dile getirdi ve "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi. 

Cevdet Yılmaz: "Takdirle hatırlayacağız,
OVP kararlı bir şekilde uygulanacak"

Erkan ve Şimşek ile birlikte yeni ekonomi politikası kapsamında göreve getirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Erkan'ın istifası konusunda "Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız" dedikten sonra Erkan'ın ayrılmasıyla Orta Vadeli Program'ın (OVP) uygulanmasında bir değişiklik olmayacağını vurgulamayı tercih etti:  "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan Orta Vadeli Program'ımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir." dedi.

(AEK)

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