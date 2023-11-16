Hafıza Merkezi’nden “Ulusaşırı Adaletin Sınırları” paneli

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, akademisyen Dilek Kurban’ın bu yıl İletişim Yayınları’ndan çıkan “Ulusaşırı Adaletin Sınırları: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye’nin Kürt Meselesi” kitabını, yazarı Kurban ve uzman hukukçuların katılımıyla konuşacakları bir panel düzenliyor.

Ulusaşırı Adaletin Sınırları başlıklı panel, 24 Kasım Cuma, 14:30-16:30 saatleri arasında Postane İstanbul’da düzenlenecek.

Akademisyen, yazar Dilek Kurban ile hukukçular Reyhan Yalçındağ Baydemir, Rıza Türmen, Sevtap Yokuş ve siyasetçi, avukat Sezgin Tanrıkulu, İdil Özcan’ın moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak katılacak.

Panele katılmak için buradan kayıt olabilirsiniz.

“Ağır insan hakları ihlallerinin sonu gelmedi”

Hafıza Merkezi, panel davetinde şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’nin Avrupa insan hakları sistemi ile yetmiş yıllık bir ilişkisi bulunuyor. Türkiye, AİHM’e hakkında en fazla başvuruda bulunulan ve hakkında en fazla mahkumiyet kararı bulunan üye ülkelerden birisi.

1980’lerin sonundan bu yana AİHM’e dava götüren Türkiyeli insan hakları avukatlarının hukuki mekanizmaları harekete geçirmeye dair hatırı sayılır bir bilgi birikimi ve tecrübesi mevcut.

Üstelik AİHM, mevcut insan hakları mahkemelerinin en etkilisi olarak kabul ediliyor. Buna rağmen Türkiye’de ağır insan hakları ihlallerinin sonu gelmiş değil. Ulusal yargı, dün olduğu gibi bugün de devlet şiddetinin, yasal baskının ve hukuk devleti ihlallerinin kolaylaştırıcısı işlevi görmekte. İnsan hakları hareketi ise devlet baskısına karşı büyük bir direnç gösterse bile etki sahibi olmakta zorlanıyor.

Hafıza Merkezi olarak 1990’larda işlenen ağır insan hakları ihlallerini belgelemek ve günümüze olan tezahürlerini anlamak için son on yıldır çalışıyoruz. Bu süreçte 1990’ların hukuk mücadelesinin bir kazanımı olan AİHM kararlarının 2000’li yıllarda yeniden başlayan yargılama süreçlerinde cezasızlık ile mücadelenin temel dayanağı olduğunu gördük. Buna karşın, AİHM tarafından işaret edilen eksikliklerin ve tespitlerin ulusal yargı süreçlerinde dikkate alınmadığını da tespit ettik.

Peki burada yanlış giden neydi? Kurban’ın doktora tezine dayanan ve Türkçe çevirisi Eylül ayında yayımlanan kitabın tanıtımı vesilesiyle düzenlenen bu panelde, Türkiye ve AİHM ilişkisi üzerine on yıllardır emek veren, düşünen ve yazan uzmanlar, bu basit sorunun karmaşık ve zor yanıtlarını siyaset, hukuk ve toplum ekseninde arayacaklar.” (AS)