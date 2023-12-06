Hafıza Merkezi’nden “gençlik” çalıştayı

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, “Türkiye’de ve dünyada sağ ideolojilerin saldırganlıklarının giderek arttığı bir dönemde gençlerin farklı direnç, direniş ve karşı anlatı geliştirme yollarının tartışılacağı” bir çalıştay düzenliyor.

“Yeni Hafıza Sahaları: Gençlere Alan Açmak, Uluslararası Diyaloğu Güçlendirmek” başlıklı çalıştay, 9 -10 Aralık 2023’te İstanbul, Şişli’deki Anarad Hığutyun Binası, Havak Salonu’nda düzenlenecek.

Hibrid formatta düzenlenecek çalıştay yüz yüze ya da çevrimiçi olarak takip edilebilir.

Adres bilgilerine ve çevrimiçi takip etmek için kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Hafıza ve Gençlik projesi

Çalıştayda, Hafıza Merkezi’nin Hafıza ve Gençlik projesi katılımcıları, çalışmalarının sonuçlarını paylaşacak:

“Hafıza Merkezi olarak 2020 yılında başladığımız Hafıza ve Gençlik projesi ile Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve toplumsal kesimlerinden gelen gençlerin toplumsal hafıza ve geçmişle yüzleşme alanı ile tanışmalarını, bu konularda bilgi ve meraklarının artmasını, çeşitli deneyim, birikim ve hafızalara sahip gençler arasında diyalog kurulmasını ve bugünün mücadelelerini geçmişin izini sürerek gençlerle birlikte tartışmayı amaçladık.

“2022 yılının Haziran ayından beri ikinci dönemini yürüttüğümüz Hafıza ve Gençlik projesi kapsamında ayrıca gençlerin kolektif veya bireysel olarak kendi projelerini üreterek hafızalaştırma çalışmalarına özgün katkılar sunmalarını destekledik.

Bu uluslararası çalıştay kapsamında projenin ikinci dönem katılımcıları da bir buçuk senedir üzerinde çalıştıkları özgün hafızalaştırma çalışmalarının sonuçlarını ve bulgularını paylaşacaklar.”

Program

9 Aralık Cumartesi

10.00 – 10.30

Kayıt ve açılış

10.30 – 12.30

Hafıza ve Gençlik projesi katılımcılarının sunumları (I)

Bêrîvan Saruhan, Pelda Vesek, Şükran Demir ve Özgür Ünal

Tartışmacılar: Gulistan Zeren ve Marko Milosavljević

12.30 – 13.30

Öğle arası

13.30 – 15.00

Hafıza ve Gençlik projesi katılımcılarının sunumları (II)

Berfin Kübra Ceylan ve Ozan Polat, Göktuğ Berber ve Musa Can Durmaz, Helin Batar

Tartışmacılar: Arlo Jung ve Balacan Ayar

15.00 – 15.15

Kahve arası

15.15 – 17.00

Hafıza ve Gençlik projesi katılımcılarının sunumları (III)

Mahmut Demir, Uğur Yıldırım, Zehra Nazlı, Zilan Turgut

Tartışmacılar: Ece Koçak ve Nesrin Uçarlar

10 Aralık Pazar

10.00-11.40

Hafıza Çalışmalarına Uluslararası Bir Bakış: “Kimin Anısı? Kimin Hatırası? – Almanya ve Türkiye’de Hafıza Kültürlerini Şekillendirmek” (ASA Değişim Projesi: Offener Prozess, Hafıza Merkezi ve Heinrich Böll Stiftung Derneği)

Aslı Özdemir, Bilge Martan, Hiyam Biary, Veli Aksoy

Offener Prozess (Chemnitz, Almanya)

Arlo Jung, Zeran Osman

Youth Initiative for Human Rights (Belgrad, Sırbistan)

Marko Milosavljević, Vanja Đuričić

11.40 – 12.00

Kahve arası

12.00-13.30

Hafıza ve Gençlik: Bir Gençlik Topluluğuna Doğru

Hafıza ve Gençlik projesinin birinci ve ikinci döneminde yer alan danışmanlar ile katılımcıların izlenimleri ve önerileri

(AS)