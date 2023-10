Hafıza Merkezi’nden “12 Eylül” paneli

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nin Geçmişi Konuşmak, Barışa Alan Açmak başlıklı çevrimiçi panel serisinin dördüncü oturumu 1 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de düzenlenecek.

“Tarihsel Adalet ve 12 Eylül’ün Siyasi Belleği” başlıklı oturumda Merve Bakdur’un moderatörlüğünde Aylin Tekiner, Bülent Aydın, Eylem Delikanlı ve Hülya Deveci söz alacak.

Panelde, “tarihsel adalet ve Türkiye siyasi tarihinde gerçekleşen ve gerçekleşmeyen darbelerin hafızası” tartışılacak.

Bellek Müzesi

Ayrıca, Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi’nin geliştirdiği hafızalaştırma konseptleri konu edilecek.

Bellek Müzesi, 2020 yazında Research Institute on Turkey Kolektif Hafıza Çalışma Grubu’na getirilen ön çalışmalar enstitünün bir araştırması olarak geliştirildi ve 2021 yılının Ocak ayından itibaren bu çalışmaya özel oluşturulan bir ekip tarafından hayata geçirildi.

Müze, 42 yıldır devam eden adalet mücadelesi ve geçmişle yüzleşme pratiklerine Sözlü Tarih, Dava Dosyaları ve Bellek Nesneleri koleksiyonlarıyla dijital bir bellek mekânı sunuyor. Bellek çalışmaları, arşiv ve dökümantasyon, hukuk ve sözlü tarih alanlarında çalışmalar yapan uzmanlardan oluşan bir ekibe sahip olan müzenin ayrıca 12 Eylül darbesinin tanığı olan pek çok hukukçu, gazeteci, hak savunucusu ve yazardan oluşan bir danışman listesi var.

Proje ekibinin ile bir araya geleceği panelde, darbe döneminde yaşanan ağır insan hakları ihlallerine yönelik bellek çalışmaları ve siyasi hafızanın tarihsel adalete olan katkılarını tartışmaya açacaklar.

Konuşmacılar

Aylin Tekiner: 2008 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Atatürk Heykelleri: Kült, Estetik, Siyaset adlı kitabı İletişim Yayınlarından yayımlandı. Sanat Yoluyla Demokrasiyi Savunmak Atölyesi, Bellek Nesneleri Koleksiyonu ve Mahkeme Dosyaları Koleksiyonu yürütücüsü. Research Institute on Turkey ve Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi eş direktörü, sanatçı ve insan hakları savunucusu. Columbia Üniversitesi Sosyal Farklılıklar Araştırma Merkezi üyesi ve aynı zamanda 1980 darbesine yönelik kolektif hafıza çalışmaları yürüten Çocuklarız Bir Aradayız inisiyatifi üyesi.

Bülent Aydın: Diyarbakır Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1975-80 yıllarında İTÜ Maçka Maden Fakültesinde okudu. İTÜ-Der ve Marmara Dev-Genç üyesi ve anti-faşist direnişinin parçasıydı. 12 Eylül darbesi ardından Haziran 1981’de gözaltına alındı ve 45 gün işkenceli sorgu aşamasından sonra tutuklandı. 5 yıl süreyle tutukevlerinde kaldı. Bu sürede Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde İstanbul Devrimci Yol davasında 146/1 maddeden idam cezası istemiyle yargılandı. Cezaevinde mektuplara yazdığı şiirleri, dışarda annesi Adalet Aydın “Dostlarım” adlı kitapta topladı ve 1986 yılında yayınlandı. 168/2. maddeden 10 yıl ceza aldı. Basında reklam ve grafik tasarım alanında çalıştı. 2003’ten itibaren Küresel Barış ve Adalet Koordinasyonu yürütmesinde savaş karşıtı mücadelede yer aldı. 19 Ocak 2007’den bu yana Hrant’ın Arkadaşları’ndan.

Eylem Delikanlı: Bellek Müzesi’nin temel konsept ve teorik çerçeve tasarımcısı. Research Institute on Turkey kurucu eş direktörü, insan hakları savunucusu ve sözlü tarihçi. New York Şehir Üniversitesi’nden sosyoloji, Columbia Üniversitesi’nden de sözlü tarih yüksek lisans dereceleri var. 12 Eylül darbesi ile ilgili sözlü tarih çalışmaları olan Keşke Bir Öpüp Koklasaydım ve Hiçbir Şey Aynı Olmayacak adlı kitapların yazarlarından biri. Eylem, Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü’nde ve Bosch Stiftung bünyesindeki Truth, Justice and Remembrance programlarında misafir araştırmacı olarak bulunduğu dönemde tarihsel adalet ve 1980 Darbesine odaklanan dijital müze projesini geliştirdi. 1980 darbesine yönelik kolektif hafıza çalışmaları yürüten Çocuklarız Bir Aradayız inisiyatifi üyesi.

Hülya Deveci: Avukat ve insan hakları savunucusu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Barosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi. Kamu görevlilerinin yargılandığı ana Hrant Dink davasının yürütücülerinden ve sorumlu avukatlarından. Çeşitli toplumsal davaları gönüllü olarak takip etti, hukuk ve insan hakları alanındaki çalışmalara katkıda bulundu. İstanbul’da serbest avukatlık yapıyor.

Panele buradan kayıt olabilirsiniz. [Zoom]

(AS)