Hafıza Merkezi'nin 'Mahalle Sohbetleri' başlıyor: Diyarbakır Etrafında Bağlar Var

Hafıza Merkezi Hafıza ve Gençlik programı kapsamında düzenlenen Mahalle Sohbetleri serisi, 2025’teki ilk buluşmasını zorunlu kentleşme konusuna ayırdı.

7 Nisan’da İstanbul Beyoğlu’ndaki Postane’de gerçekleşecek etkinlikte, gençler Diyarbakır-Bağlar özelinde kentleşmenin hafızasına odaklanacak.

Program, gençleri sanat ve aktivizm dünyasından isimlerle bir araya getirerek ırkçılık, çoğulculuk, kamusal alan, kent hakkı ve toplumsal cinsiyet gibi konularda diyalog kurmaya teşvik ediyor. Her sohbet, program katılımcılarının hazırladığı bir hafızalaştırma çalışması etrafında şekilleniyor.

Diyarbakır-Bağlar’da Kentleşmenin Hafızası

2025’in ilk Mahalle Sohbeti, Hafıza ve Gençlik programının üçüncü dönem katılımcılarından Jiyan Andiç ve Francesco Pasta’nın hazırladığı "Diyarbakır Etrafında Bağlar Var: 1980-90'larda Zorunlu Kentleşmenin İzini Sürmek" başlıklı e-kitap projesi etrafında kurgulandı.

Üç dilde (Kürtçe, Türkçe, İngilizce) yayımlanan bu proje, 1980'ler ve 90'larda Kürtlerin zorunlu göçle kentsel alanlara yerleşmesiyle yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümleri ele alıyor. Aynı zamanda bu dönüşümlerin Diyarbakır'ın mekânsal yapısına nasıl yansıdığını inceliyor.

Etkinliğin Konukları

Etkinlikte proje sahipleri Jiyan Andiç ve Francesco Pasta konuk konuşmacı olarak yer alacak. Sohbete, Ferda Fahrioğlu ve Yaşar Adanalı tartışmacı olarak katkı sunacak.

📅 Tarih: 7 Nisan 2025, Saat 18.00

📍 Yer: Postane – Bereketzade Mahallesi Camekan Sokak No:9, Beyoğlu / İstanbul

2024 Yılında Mahalle Sohbetleri Nerelerde Gerçekleşti?

Serinin ilkini 2024 yılında İstanbul ve İzmir’de 6 mahallede gerçekleştirdik. İstanbul’da Osmanağa (Kadıköy), Rasimpaşa (Kadıköy), Cumhuriyet (Şişli), Katip Mustafa Çelebi (Beyoğlu) mahalleleri ile İzmir’de ise Alsancak ve Akıncı (Konak) mahallelerinde toplandık.

Toplumsal hafızayı ve barışı gündelik hayatın içinden, mahalle ölçeğinde ve topluluk olarak konuşmanın önemine inanıyoruz. Bu nedenle serinin her sohbetini farklı bir mahallede ve o mahallede aktif olan bir sivil toplum kuruluşu veya kültür mekânıyla ortaklaşa düzenlemeye devam edeceğiz.

Üçüncü Dönem Hafıza ve Gençlik Projeleri

Hafıza Merkezi olarak 2020 yılında başlattığımız Hafıza ve Gençlik programının üçüncü dönemi, Ocak 2025 itibarıyla tamamlandı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve toplumsal kesimlerinden gelen gençlerin katılımıyla gerçekleşen bu program, toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme ve hafızalaştırma pratikleri üzerine özgün çalışmalar üretmeyi amaçladı.

Program süresince gençler, geçmişin izlerini sürerek bugünün toplumsal mücadelelerini tartıştı ve hafızalaştırma çalışmalarına katkıda bulundu. Görsel-işitsel içeriklerden yazılı çalışmalara, dijital hafızalaştırma girişimlerinden saha araştırmalarına kadar geniş bir yelpazede üretilen projeler, katılımcıların hafızayla kurdukları ilişkiye dair güçlü bir çerçeve sunuyor.

Etkinliğe buradan kayıt olabilirsiniz.

(EMK)